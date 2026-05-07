Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑大火丨MIRROR成员陈瑞辉Frankie低调送暖 粉丝收一箱衫感动到喊 柳应廷个唱成灾后心灵释放

影视圈
更新时间：20:15 2026-05-07 HKT
发布时间：20:15 2026-05-07 HKT

大埔宏福苑于去年11月发生严重火灾，当时有不少艺人都送物资为受影响的居民送暖，包括MIRROR成员陈瑞辉(Frankie)，他除了亲自送物资，亦在社交平台转载有用资讯并安慰受灾粉丝。近日一名受灾粉丝重提偶像的窝心行动，指当日在群组中向陈瑞辉表发文「住宏昌阁嘅皮宝宝多谢主子」表达感谢，没想到数日后获陈瑞辉主动联络问候，表示「天气都开始冻，够唔够冬天衫呀？你话我知咩码黑定白，我寄啲新货畀你？」粉丝最终收到陈瑞辉寄出的个人品牌衣服，「真系收咗一整箱衫，由头到脚全部帮我准备好：上至冷帽、颈巾，下至袜、保温壶、遮，谂到谂唔到嘅都帮我谂晒。」粉丝坦言即使偶像只是一句关心已令她感动，但当偶像言出必行寄出物资，收到的一刻真的忍不住喊了出来。

柳应廷个唱令灾民感动

该名粉丝又提到MIRROR成员柳应廷如期于11月30日举行，同日早上得知家中两只乌龟离世，但粉丝都前去看演唱会，并放下电话隔绝一切与宏福苑火灾有关的讨论，并谓柳应廷(Jer)的演唱会令她很感动，同时感到是一个释放。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
13小时前
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
影视圈
8小时前
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
4小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
9小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
8小时前
00:59
天气｜低压槽明日杀到！部分地区有狂风雷暴 AI料黑格比移向呢个方向！
社会
7小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
14小时前
罗伟文（蒙头）谋杀定罪上诉得直，但案件仍需发还高院重审。
宝林邨床底藏尸案 吸毒无业汉谋杀罪上诉得直 撤销定罪发还重审
社会
5小时前
「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 无家可归认欺诈罪判囚4年
「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 无家可归认欺诈罪判囚4年
社会
4小时前