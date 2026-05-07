大埔宏福苑大火丨MIRROR成员陈瑞辉Frankie低调送暖 粉丝收一箱衫感动到喊 柳应廷个唱成灾后心灵释放

大埔宏福苑于去年11月发生严重火灾，当时有不少艺人都送物资为受影响的居民送暖，包括MIRROR成员陈瑞辉(Frankie)，他除了亲自送物资，亦在社交平台转载有用资讯并安慰受灾粉丝。近日一名受灾粉丝重提偶像的窝心行动，指当日在群组中向陈瑞辉表发文「住宏昌阁嘅皮宝宝多谢主子」表达感谢，没想到数日后获陈瑞辉主动联络问候，表示「天气都开始冻，够唔够冬天衫呀？你话我知咩码黑定白，我寄啲新货畀你？」粉丝最终收到陈瑞辉寄出的个人品牌衣服，「真系收咗一整箱衫，由头到脚全部帮我准备好：上至冷帽、颈巾，下至袜、保温壶、遮，谂到谂唔到嘅都帮我谂晒。」粉丝坦言即使偶像只是一句关心已令她感动，但当偶像言出必行寄出物资，收到的一刻真的忍不住喊了出来。

柳应廷个唱令灾民感动

该名粉丝又提到MIRROR成员柳应廷如期于11月30日举行，同日早上得知家中两只乌龟离世，但粉丝都前去看演唱会，并放下电话隔绝一切与宏福苑火灾有关的讨论，并谓柳应廷(Jer)的演唱会令她很感动，同时感到是一个释放。