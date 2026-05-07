吴肇轩主持《HOY榜啦》唔敢邀老板古天乐上镜 被陈明憙踢爆不停搞笑 喜欢发掘艺人本名自娱

林奕匡、张蔓莎及陈宗泽今日出席由吴肇轩与陈明憙主持的全新电视节目《HOY榜啦》拍摄。受访期间，张蔓莎提到新歌MV的点击率时，表示自己未有预期观众反应，相比出道初期经常紧张留意各平台表现，心态已经转变：「每首歌有自己的命运，只要尽全力做好、讲好故事就够。」林奕匡亦认同歌手应以作品质素为先：「做音乐难以凭点击率判断成绩。做到应有的情绪、做到最尽，然后就放生它。」

林奕匡爆张蔓莎曾演其母亲

林奕匡与张蔓莎分别担任节目嘉宾，原来二人早于多年前拍MV时已结缘：「我哋缘份已经好耐，有首歌《安徒生的错》系我做女主角！」入行后再见面亦有相认。林奕匡则笑言当时与「御用MV女主角」张蔓莎并非演情侣角色：「佢嘅角色代表我妈妈，仲记得当时情绪手好似望到自己阿妈一样！」张蔓莎即场向林奕匡争取机会希望能够一同作曲：「拍完节目可以即刻录demo。」林奕匡随即表示欢迎，邀请张蔓莎到自己邻近的音乐工作室商讨，并笑言若再拍MV希望请陈宗泽演出：「请佢做MV奸角，佢高大英俊好适合。」

陈宗泽唱《喝采》紧张戴黑超遮样

陈宗泽日前在颁奖礼上演唱陈百强经典名曲《喝采》，他表示歌单由主办方挑选，过程非常紧张：「始终系陈百强经典之作，行出台一刻个样非常紧张，特登戴黑超遮住自己！」

吴肇轩被爆不停搞笑

吴肇轩受访时表示主持期间基本上没有讲烂笑话，却被陈明憙现场踢爆：「佢未停过不停搞笑，但唔系烂笑话因为好好笑。」她指二人性格一凹一凸，激起自己好动癫丧的一面。虽然入行年资相若，陈明憙仍自认是晚辈：「点解我系前辈？我2016年尾入行。我哋依家官宣我系晚辈。」却被吴肇轩笑指「官宣」一词用法古怪。吴肇轩为主持工作除了准备资料，还喜欢发掘艺人本名：「原来叶巧琳本名叫叶美君、叶泠！」被陈明憙取笑他不停针对艺人起底。陈明憙除了《HOY榜啦》，亦主持深夜节目《晚安晚安》，更笑言：「深夜节目会读观众来信，好似白姐姐接班人。」

陈明憙怕被爸爸陈少琪闹

问到会否邀请嘉宾？吴肇轩坦言不敢请老板古天乐上节目宣传新歌或电影：「一跳咁高？唔敢亲自邀请佢，更加唔敢讲加人工啦，佢好忙，想留返我有新戏首映先请佢。」陈明憙亦未敢邀请著名音乐人父亲陈少琪上节目：「唔敢请爸爸，佢好严肃、会被佢闹！」