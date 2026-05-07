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汤洛雯39岁生日周放闪 跟马国明轻揽头贴头晒恩爱 手持独角兽马仔图案水杯甜到漏

影视圈
更新时间：16:15 2026-05-07 HKT
发布时间：16:15 2026-05-07 HKT

马国明和汤洛雯于2023年结婚，婚后一直非常恩爱，马国明密密工作揾钱，近年甚少在幕前现身的汤洛雯不时做跟得夫人，陪老公开工，上月马国明与萧正楠和曹永廉到内地开骚时，汤洛雯就被拍到坐头位撑老公。昨日是汤洛雯39岁生日，她今日在社交平台分享庆祝生日周的照片，当中不少得与老公放闪的甜密合照，相中马国明轻揽汤洛雯的肩膀，二人头贴头合照展露灿烂笑容，打扮更是一黑一白衬到绝。

汤洛雯一周切四个蛋糕

除了老公马国明，汤洛雯亦先后与多位好友包括好友岑杏贤和蒋家旻等庆生，一星期至少食了4个蛋糕又有寿桃，她又大晒其中一份生日礼物，见她拿著一个粉红色的水杯，上面印有两只爱猫的样子，还有代表她和马国明的独角兽和马仔的亲亲图案，并有「TLM HAPPY SWEET 39」字样，非常有心思，难怪她留言指生日周是充满爱、欢乐和美食，感谢身边所有亲爱的家人和朋友，以及所有向她传达祝福的讯息，马国明秒回三个爱心笑脸的图案，杨秀惠、蔡思贝、黄翠如等亦留言送上祝福。
 

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