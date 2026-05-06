戴祖仪被催婚不为年纪将就：要揾长相厮守对象 曾因歌手身份被遗忘感气馁丨独家

歌手出身的戴祖仪在圈中打滚7年，可惜渐渐被遗忘了歌手身份，令她既不开心也非常无奈，现在她期望每年能稳定推出一至两首新歌来站稳歌手位置。另一方面，在音乐上她很希望能与陈奕迅合作，而演戏方面则望能获得郑丹瑞的指教。文 钟舜英、图 林宾尼

已踏入31岁的戴祖仪，本应为自己定下人生大计。但入行7年，她发现若目标定得太远，或需依赖他人加持才能达成，便会感虚无缥缈，因为很多事情不是自己能控制。于是，她慢慢转为订立自己切实可行的目标，如今已有不少计划正一步步实现，例如多写歌，以及今年首次参演舞台剧。她亦希望写出耳熟能详的代表作，并举行个人演唱会，最终目标是在每个范畴都留下属于自己的代表作。

戴祖仪屡受打击幸有乐观心态

戴祖仪自认昔日目标过高，出道第一年想横扫新人奖，结果狠狠被打脸。之后盼每年多出歌曲，大家却渐渐遗忘她的歌手身份。虽然屡受打击，但她深信「每关一扇门便为我开一扇窗」。她曾气馁，但幸好有乐观的心态：「我是正向思考的人，现在我变得踏实和稳重，但本质和热血仍在。新歌《成长是个陷阱》已经录好两年，我不是投诉，只希望自己的歌曲有稳定输出，每年能推出一、两首歌作为歌手基本运作。」这首歌是她考DSE时的首支创作，当时感叹人生是否只能不停考试，借此抒发不忿，也希望提醒大家，想起想做的事，就要去追寻。

戴祖仪演检控官圆梦

戴祖仪有份在剧集《正义女神》饰演检控官，其实她在英国读大学时是修读法律系，当时她的梦想是当一名很有型的律师，加上小时候看过很多律政剧，恨挑战法庭上的腥风血雨。虽然毕业后成绩不错，却没有真正当上律师而感遗憾：「做了演员之后，今次终于有机会成为检控官，对我来说是圆梦，对爸妈来说更加感到安慰。虽然性质不同，但结合了爸妈想我做的事，以及我喜欢做的事，值得感恩。」

戴祖仪恨与Eason合作

音乐上，戴祖仪最想与陈奕迅（Eason）合作，她认为Eason的声线就是故事的诉说者：「与他合作不一定是合唱，可能大家聊天，或有机会写一首歌给他，这也是令我感到兴奋的一件事。」演戏方面，她则希望得到郑丹瑞的指教。至于感情，戴祖仪的父母开始催她成家，但她不想因为年纪问题而随便找一个人完成任务，只想找到能长相厮守的对象才开始发展。她透露，从前对另一半有很多要求，如今长大了，转为筛选条件。她认为一段感情要走得长久，除了爱之外，对方必须有值得她欣赏的特质，并且要是一个真正爱惜她的人。