张与辰开音乐学院冇问「军师」拉姑意见 唔怕同周吉佩吴业坤竞争

《中年好声音3》亚军张与辰早前宣布开设音乐学院的计划，他跟曾参与《中3》的李沣恩合作，为音乐学院执教，今日在新蒲岗正式开幕，米雪、陈淑芬除了送花牌亦亲自到贺，而陈友更带同儿子、新抱以及饼印孙仔、孙女一家五口撑与辰。

米雪望入行55周年演出邀与辰助阵

大批歌迷到场贺张与辰，他在工作人员安排下与歌迷分批合照，相当宠粉。米雪自《中3》已欣赏与辰，希望6月的入行55周年演出邀得他助阵。陈友曾跟与辰合作音乐剧《娱乐圈夫人》，对他有赞无弹，更表示会安排孙仔、孙女做他的学生，笑言孙仔非常有潜力，更著孙仔即场Rap给张与辰与李沣恩试听。

张与辰与李沣恩在《中3》100强时认识

张与辰受访时指李沣恩一直做音乐教育工作，大家在《中3》100强时认识，倾谈期间一直觉得理念相近，亦曾自荐到对方的音乐学院教唱歌，没想到经过深入讨论后成就开设学校这件事。李沣恩自认在教学上一直是「独行侠」，没想到遇到张与辰这位知音，因大家背景相近，有做音乐教育工作，也接触过欧美的教学系统，很快便讨论出属于他们的一套教育系统，甚至也有教科书。

张与辰预告正式宣传招生

谈到不少圈中人投入音乐教学工作，包括被指力争「TMG一哥」的周吉佩及刚离巢的吴业坤，问到可担心竞争？张与辰表示不会，大家在教学上有不同做法，除了有老师在旁教唱歌的初阶班外，更有高阶教学内容，他与李沣恩会以音乐监制的角度，教学生选歌、如何评估自己的表现，概思如何完成玮场表演等，相信大家的做法都有不同。问到是否有圈中人报名？张与辰笑言是刚公布的事，之后会正式宣传招生，不过米雪姐来撑场也自荐做学生，笑言会让她做VVIP，又指望在其6月演出上撑场，笑言：「我也是米雪姐粉丝，我喜欢看的剧集很多都是由她主演的！」问歌迷是否踊跃报名学唱歌追星？他笑言：「都不怕歌迷来上堂学唱歌，据我所知歌迷会上都有不少唱得之人，我们经常都有聚会，都有听过大家唱歌。」张与辰曾被《东周刊》影到与「拉姑」狄波拉饭聚，被指受宠获拉姑指点，开设音乐学院一事可有问拉姑意见？他笑言：「不用，这个我和李沣恩两个人讨论，我们都会好好努力。」



