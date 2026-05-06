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庄思敏46岁生日要求「有气势」 王海榛高八度嗌全名吓窒寿星女

影视圈
更新时间：17:15 2026-05-06 HKT
发布时间：17:15 2026-05-06 HKT

5月1日是庄思敏（Jacquelin）的46岁生日，身为Jacquelin好友的王海榛(王晶女儿，前名王子涵)，在ig story分享为寿星女庆祝的生日片段，并写上：「当你朋友要求气势。」。片中的Jacquelin面前摆放了生日蛋糕，获一众好友为她唱生日歌，她突然爆句：「畀啲气势呀！」然后大家好听话变得大声唱生日歌，氹得Jacquelin好开心又摆心心手势。

庄思敏老公保持低调

不过唱到尾声时，王海榛为迎合好友Jacquelin要求有气势，尾句高八度唱出：「Happy Birthday To庄思敏！」当堂吓到Jacquelin即O嘴又遮面，并笑谓：「嗌全名！」。王海榛即搞笑驳嘴说：「你要气势嘛！」今年是Jacquelin婚后首个生日，不过她一向保护老公黄耀彬（Brian），就算分享日常生活片段，也会特意使用卡通公仔遮住老公样貌避免正脸曝光，难怪连她在社交网分享生日庆祝相，亦未见其老公踪影。

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