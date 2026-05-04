2026香港小姐丨冯盈盈十周年回归成全场最资深师姐 与陈晓华联手向大学校园招募美女

冯盈盈、陈晓华等齐宣传新一届港姐，参选十周年的冯盈盈已成为现场的大师姐，她称眨眼间已十年，没想到已成为资历最深的师姐，她指十年来过得好快、好丰富，她面对过不同的挑战，笑言参选好似昨日的事。

冯盈盈亲身上阵拍内衣告

谈到工作，冯盈盈表示等公司安排，有经理人帮她打理，笑言也有广告商征求用「AI盈盈」卖广告，问到是否将约满？她称合约仍有一段时间，但与公司都有沟通，可以慢慢倾。早前拍内衣广告，盈盈表示是真人拍摄不是AI。觉得拍内衣广告可以展现健康活力，参选时已著三点式泳衣示人，觉得女性除了典雅亦可以大方。

陈晓华撑中大母校多靓女

陈晓华表示认同盈盈，笑言有活力的工作都想尝试，拍摄内衣广告都可以，但首先要身材维持得好，「因为广告相都会保存很久，我觉得最紧要！」问到二人可有人选推荐参选？盈盈笑言要从朋友的女儿入手，又指与宋宛颖、庄子璇都是港大出身，笑言可从校园招募著手，陈晓华闻言指代表中大，笑言中大也出不少美女不输港大。