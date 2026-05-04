2026香港小姐丨「东张女神」何沛珈俞可程邓凯文呼吁女士参选港姐：攞最好入场券正义地赚钱

俞可程、何沛珈、邓凯文、冯盈盈、陈晓华、陈咏诗、庄子璇等到将军澳电视城宣传《2026香港小姐竞选》，一众港姐华丽亮相，呼吁女士报名参加成为师妹，由即日起到5月25日截止。

何沛珈推荐细妹减肥后参选

俞可程、何沛珈、邓凯文身兼港姐师姐及「东张女神」，俞可程与何沛珈除了招募师妹外，更为《女神配对计划2》招募男参加者，何沛珈希望节目吸引到大家嘅踊跃参加，特别是呼吁女士报名《港姐》，「因为参选是一个很难得的机会，可以展现自己的真性情，港姐除了有典雅斯文大方，也可以性格有特色。」问到推荐身边人参选？她笑言：「我还有细妹，不过要减一减肥先，她比较钟意食，抢晒我的食物，令家姐我太瘦才顺利参选。（27岁前参选？）希望她这几个月减到，可以今年报名参选，不知道她肯不肯，如果愿意我帮她提名。她平日也有帮我剪片，所以都有了解到我的工作。」

俞可程爆有个超龄靓姐姐

俞可程则指家有靓姊姊，不过已过了年龄限制，「大家都问家姐可否参选？但年纪过了，因为我最近参与很多节目，所以她也有帮我拍片和入镜，网民也问她会否入行？都想节目可以帮她曝光一下。」邓凯文指自己是独生女，身边有不少朋友也是靓女，但朋友太了解她，笑言参选入行会成为威胁。

邓凯文指《东张》是最赚钱的工作

谈到三人都是「东张女神」，何沛珈指公司给《东张西望》心好多机会，邓凯文指《东张》是入行最赚钱的工作，笑言入不到三甲也不要紧，其他成绩也可以有好发展，何沛珈笑言是「正义地赚钱」。至于俞可程指《魔音女团》与《女神配对计划2》都是因为参选《港姐》与《东张》才获得机会，认为参选是最好的入场劵，是令她们为观众所认识的好方法。