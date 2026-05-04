吕爵安接演港版《悠长假期》避谈林明祯反应：不回应 自认球迷年资浅拒做评述员

ViuTV今日举行「FIFA世界杯2026狂热直卷全城」宣传活动，两位「世界杯大使」Edan(吕爵安）、Ivy(苏雅林）连同ZPOT、TELLER(王伟俊）及Jacky Fan(范卓贤）一起出席并全力宣传。首次创作主题曲《全民开波》的Jacky Fan表示，由于知道这次是为世界杯盛事而做，所以他在创作中特别投入热诚，希望歌曲给人有一种鼓励的感觉。而有份演出这首歌的TELLER收到歌曲DEMO时，即创作Rap部份，务求带出大家睇波时心跳加速的感觉。

吕爵安苏雅林支持球星美斯

Edan和Ivy称，这次担任世界杯大使主要负责拍摄宣传片、出席宣传及倒数活动，问到会否在球赛中担任评述员？Edan没有收到这通知，还是留给专业人士做比较好，因为自觉球迷年资不深不要打扰，不过估计公司会为他们安排出席一些直播睇波活动。二人在台上同样表示支持球星美斯，因为知道美斯和C朗拿度可能是最后一次比拼。

吕爵安坚持不谈绯闻

Edan被问到接演港版《悠长假期》剧集饰演木村拓哉角色，绯闻女友林明祯有何反应？他即避谈表示：「(今日)工作事，不回应。」追问他，工作事需要回应？他说：「不回应，（她知道这消息？）不回应了，多谢大家关心。」Edan还未收到剧本，因为时代不同和地点不同，导演与编剧正在修改中，再加上原本日剧是11集，现在他们拍摄的是15集。问到演出时会否抗拒亲热戏份？他指作为演员，相信角色及可以接受，该剧又不像AK（江爗生）在电影《我们不是什么》中那么激，而且重点也不在这方面，最重要是讯息上。

苏雅林赞Edan挑战经典

问Ivy觉得Edan饰演木村拓哉的角色感觉如何？她感到很好，因为每个角色也是挑战，她也接演重拍剧集《金秘书为何那样》，可以与Edan一起加油，她又透露，妈妈近日看了韩剧《金秘书为何那样》还经常截图给她看：「妈妈还跟我说，后若然我到主题乐园拍摄或拍摄夹公仔时，定要带同妈妈一起去，可能妈妈还未看到剧集中金秘书亲热的场面，（若妈妈看到会怎样反应？）应该没事，因为我在舞台剧演出时已经有亲嘴场面。」此外，Ivy今早才从欧洲拍摄完饮食旅游节目返抵香港，所以昨晚未能出席颁奖礼，她开心表示，节目将于11月播出，并笑指，因为在欧洲期间吃了很多东西，担心自己今日出席活动时会显得肥，她搞笑说：「幸而去完厕所，将肥BB送走了。」