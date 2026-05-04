许志安未来工作抱开放态度 亲揭最后一次拍剧体力下降 与胡杏儿对戏时直接瞓着

许志安加盟神灯娱乐后，推出最新单曲《信天翁》。他日前接受《神灯有约》YouTube频道访问，一连三集除了分享新歌的创作历程、歌唱事业的心路历程，以及与Big Four的趣事、拍剧的难处等，首集将于今晚八时播出。

《信天翁》歌词两度修改

节目主持人郑子诚表示，细阅许志安新歌《信天翁》歌词后，被其中一句「岸有太多个 自问航线尚有很多 怎去预告我最后结果」重燃了梦想，涌现想要继续飞翔的感觉。许志安透露，去年完成Big Four演唱会期间，Duncan向他推荐了一首demo，说是Vincent Chow创作时想起他而写的。当时许志安就已认定是《信天翁》选择了自己。为了引起共鸣，他邀请林若宁填词：「我跟他说，想要一首代表到自己的歌，而非一首大红hit歌；我想要一首有力量的作品，再透过我的声音唱出去。」数月后，许志安收到《信天翁》初稿，但与心目中所想有所出入。他向林若宁解释，自己想要得到更多力量，感觉如在惊涛骇浪中看到了灯塔的盼望，最终得到了如今的《信天翁》。

许志安录音后重拾被遗忘的声音

能够令郑子诚重燃梦想，许志安认为这就是歌手存在的意义。他说：「一个歌手要透过他的作品分享他的感觉，或者只要一句（歌词），但已令你处事角度有所不同。我很想做到这样。以前从未有如此深层次的想法，即是作为歌手应该如何、意义是什么，但这首歌令我有更多启发与感受。」许志安透露，完成录音后重拾早已被遗忘的声音，成了最大的得著。谈到《信天翁》的MV，他与导演商讨后以饭盒表达「承传」的用意。

许志安认影视上资质有待改进

在第二集中，许志安表示入行40年，一直十分享受工作，但笑言在影视上的资质有待改进。他透露华星年代时，曾有报读训练班的打算，但后来因接拍了剧集而不了了之。回想最后一次拍剧，已经是20年前的《肥田囍事》。许志安坦言，当时因厂景接外景，体力直线下降，导致与对手胡杏儿对戏时直接睡着。

许志安生命中家庭最重要

谈到未来的工作计划，许志安表示如今抱开放的态度，连曾经觉得难度极高的舞台剧都可一试。而讲到入行至今对自己最重要的一位，许志安说：「对我人生最重要的，不只一个人。如果说生命或家庭，一定是家人；但如果工作上，那实在是太多，不同阶段有不同的伯乐。」而在最后一集，安仔忆述为了《信天翁》再次进入课堂，学习如何唱歌，学习如何发掘「新声音」给歌迷。亲谈与 Big Four 三兄弟的历年相处之道。而歌迷最关心的「会否有机会举行个人演唱会」，许志安亦在节目中亲自揭晓。

