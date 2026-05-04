MIRROR宣布12月亚博开骚 姜涛拟IG交予公司管理 AL谂过玩两三个月就完︰冇谂过行到2026

MIRROR今年1月同商台正式破冰，继早前成员Ian及AK到商台宣传新歌，随着MIRROR新团歌《ATTENTION》日前面世，今日（4日）其中8子包括Anson Lo （AL）、Alton、Frankie、Ian、Jer、姜涛、Stanley、Tiger现身商台，虽然未齐人，但这是双方破冰后首次以团体姿态再上商台受访。

MIRROR感时光飞逝

节目甫开始，便播放了8分钟的节录录音，回顾MIRROR由2018年成军至今近8年的受访片段。听到自己昔日的声线，AL笑言几乎认不出自己：「我出道时把声好乖咁，而家就唔知系咪大个咗。」他感触说从未想过能走到2026：「出道时，自己谂应该玩到两、三个月就偷笑啦！」他透露经理人花姐常用激将法鞭策他们，家人亦曾劝他为出路打算，例如重返跳舞教学，没料到能走到近十年这里程碑。

Frankie见证队友改变

Jer坦言时间过得快，不觉经已8年，Tiger亦觉得一切像昨天的事；Ian则指像过了三四年；Frankie认为大家状态上有转变：「以前讲嘢都有啲谨慎，而家状态好松。」Stanley笑指对比以前，现时的Edan说话字正腔圆了不少。姜涛透露间中会翻看粉丝剪辑的《全民造星》片段，他感慨：「我好记得𠮶个画面，觉得系眼神嘅分别，𠮶阵只眼系有光！出道耐咗，有时就会觉得自己点解冇咗𠮶种光。」身旁队友闻言即打趣笑说是「灯光问题」。

MIRROR年尾开骚

在访问中，MIRROR同时宣布于今年12月初，在亚洲博览馆举行团体演唱会，并透露除了刚推出的《ATTENTION》外，另一首节奏较慢的团歌已拍好MV，惟确实推出日期未定，要视乎期间会否再录制一首舞曲。

《ATTENTION》MV大量AI

谈到新歌《ATTENTION》，Alton指MV运用了大量AI效果，虽拍摄时未有节省太多时间，也呈现更丰富的画面，他们有计划拍摄dance version，要等各成员准备就绪才知是否成事。而新歌主题围绕网络资讯发达世代，如何专注自身及所喜爱的事物，避开过度干扰。Ian表示：「其实艺人、歌手嘅作品都会有讯息喺里面，往往大家都唔太理会，会睇娱乐新闻有咩Juicy啲嘢。」Tiger自爆心态与歌曲相近，专心做自己喜欢、开心的事，透露没有看Threads；Frankie亦指自己减少看新闻，「少咗牵挂，多番啲时间专注工作」。

AL心态有变

AL表示会观看网络留言与世界接轨，坦言见到恶意评论会不开心，选择拥抱它们。他指新歌正正表达，即使面对攻击有hard feeling，还是要把专注力放回自己身上，继续努力。问到面对负面批论的功力有无进步？他坦言进步很多：「对于同实力无关嘅comment就唔理。以前会好顾虑，而家睇多咗都惯，知道同我做紧嘅嘢冇关系。」

Stanley设下时间限制

Stanley直言手提电话分散注意力，因此设下时间及距离限制，每日只让自己玩一小时。Jer表示只会在清晨起床，及睡前回复讯息：「我唔钟意玩电话，钟意睇戏多啲。」他提醒大众，网上资讯发达，要避免受潮流影响，盲目跟风；Alton则抱持开放态度，「要摆正心态睇。」切忌照单全收，「最后燃烧咗自己。」

姜涛拟将社交帐号交予公司

姜涛自爆正考虑将IG、Facebook帐户交给公司管理，计划暂停使用一排，他解释：「今年都话过唔出歌，主要想摆多啲attention喺自己身上。可能我系比较易受影响嘅人，想畀自己一段时间清理。以前停过三个月，系几舒服，虽然会唔知道世界发生紧咩乜嘢事，同时人与人之间嘅沟通多咗。」身边队友闻言，即笑问原来公司有管理帐号此项服务。

Ian窝心问候

约下午2时45分完成访问后，Stanley、Tiger有工作在身，率先离队。剩下6子分为两组离开。Alton、AL及Jer步出，企定定让记者拍照，惟未有如以往般走向栏杆帮粉丝签名或收礼物，沿途只向粉丝挥手，AL不停派心，相当亲民。姜涛、Ian及Frankie则随后离开，三人同样企定让记者拍照。问到昨晚出席《CHILL CLUB颁奖礼》后搞到好夜，是否睡够？ Ian笑笑口反问：「你话呢？」离开时，下起毛毛细雨，粉丝冒雨守候，Ian做手势问粉丝有无吃饭，粉丝答「有」，他便竖起手指公赞好，三人一路挥手并步上车离开。