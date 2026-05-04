阿Mo李启言索偿案视像作供  李盛林牧师去世哥哥发温馨全家福：父血肉之躯挡海量工作

MIRROR红馆演唱会意外至今近4年，受重伤的舞蹈员阿Mo（李启言）向雇主「舞馆有限公司」申请雇员补偿。案件今日（5月4日）开审，以评估具体赔偿金额。阿Mo本人透过视像形式作供，而原定出庭的父亲李盛林牧师，已于上月不幸病逝，无法亲身为儿子作证。

阿Mo李启言视像作供

在此前的聆讯中，「舞馆有限公司」一直缺席且拒收法律文件。法官罗丽萍当时斥责其行为是逃避责任，认为「不应该再等下去」，因此直接裁定阿Mo胜诉，确认舞馆有限公司须负上法律责任，赔偿金额则留待本次审讯评估。

相关阅读：阿Mo李启言丧父后再发声 澄清没有为亡父李盛林牧师募捐 吁公众提防骗徒

阿Mo兄揭李牧师挡下「海量事务」

李盛林牧师离世后，发放代祷信的责任由阿Mo的哥哥接棒。在最新一期的代祷信中，哥哥分享了一张温馨的全家福，并抒发了失去父亲后的心情，字里行间充满了对父亲的思念与敬佩。

阿Mo兄明白李牧师辛苦

他写道：「对唔住⋯我系一个唔系好识表达自己情绪嘅人⋯⋯喺我哋面前从来都唔觉得佢有咁多嘢要做，到佢走咗⋯⋯先知原来佢呢个血肉之躯所建成嘅堤坝系帮我哋挡咗几多嘅洪水⋯⋯」他坦言，在接手父亲留下的工作后，才惊觉父亲一直默默承担著「人所不能作的海量事务」。

阿Mo姊：爸爸对家人无微不至

阿Mo的姐姐亦在信中表示，整理遗物时，每件物件都勾起与爸爸美好的回忆，并感受到父亲对家人无微不至的爱。她相信，天父是为了不让爸爸承受太多痛苦，才这么快将他接走。

阿Mo家人承受巨大压力

信中提到，兄妹们不仅要面对丧父之痛，更要接手照顾病榻中弟弟阿Mo的长期重任，承认所承受的压力「极其巨大且多面与多层次」，这不仅是体力消耗，更是心灵与信仰的双重试炼。家人希望外界的祷告能成为他们的动力，让他们继续坚持下去。此外，信中也提及阿Mo的康复进展，指他已能熟练地用右手操控轮椅，并期望能有进一步的突破。同时，家人亦为母亲李师母的胃口及心情祷告，祈求主的安慰。

相关阅读：李启言父亲离世丨长兄续发阿Mo最新进展继承父遗志 李盛林牧师妻哀叹：太突然了