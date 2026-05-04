chill club颁奖礼2026丨YT周殷廷认爱失婚KOL梁雅琳：对方小朋友仲细 为与Jace陈凯咏炒绯闻道歉

YT周殷廷早前宣传新歌，因与Jace陈凯咏合作炒闻绯惹来公关灾难，事后他出席「十大中文金曲」颁奖音乐会，但就以「严重鼻敏感」为由不接受访问。YT与Jace昨晚一同出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》，不过Jace 完成颁奖礼之后表示不愿跟YT一起受访。

YT周殷廷否认避传媒

有指YT于早前「十大中文金曲」后避开传媒，他就解释当日病得很严重，但澄清并非是因为严重鼻敏感，似是受病毒感染，引致喉咙痛发烧等症状，颁奖礼前两日仍在睇医生：「本身Check系咪流感，所以有好详细检查，但佢哋话如果打针都可以考虑去，我觉得攞到奖冇理由唔去，完咗表演佢哋都问我想唔想去睇医生，我都尽力尊重场合影埋大合照。」他指现时自己已康复得差不多，但声音还是有点问题，问他当日是否担心被追问与Jace的绯闻？他否认，指自己真的是「病入膏肓」，至于他与Jace的关系，他指两人是非常好的朋友，问到是否知道Jace拒绝与他一起受访？他解释对方因为怕尴尬：「始终人哋系女仔，又keep住问，我觉得系尴尬嘅！不过我哋keep住私底下有沟通，所以大家又唔需要太担心。」

YT周殷廷为炒绯闻道歉

提到他为了宣传新歌炒绯闻惹来不少批评，他说：「其实呢件事我都好想同所有人讲，如果有令大家唔开心、唔舒服，非常非常唔好意思，因为我哋绝对系唔想嘅。（知唔知网民改叫你做Market廷？）我有见到，大家都系笑我，睇返我的确做得唔系咁好，所以都学习紧，希望下次可以做得好啲。」

YT周殷廷直认梁雅琳是正印女友

之后YT又直认梁雅琳是其正印女友，他指女友一直知道整件事情，自己对她亦很坦白，所以女友并未有介意，他透露二人认识了几年，但对方性格低调，加上自己也喜欢低调，所以两人有共识，希望大家能给予空间：「不过都多谢大家关心，始终佢小朋友都仲细，唔想因为我工作改变佢平静嘅生活，或者畀小朋友不必要嘅压力，我觉得系一段关系里面保护对方、或者身边爱锡嘅人，我谂作为伴侣系基本嘅责任。」

YT周殷廷向梁咏琪致歉

另外，提到有一张梁咏琪送给YT的CD在网上出售，他表示绝对不是他拿出来卖，又指与梁咏琪的合作是在2020年完成，自己之后就返回新加坡，当时收到的礼物放在公司，可能在搬运的时候遗失，自己也调查为何有这么贵重的物件泄漏，因为始终能跟梁咏琪合作是很荣幸的事，所以绝对不会将这么贵重的纪念品出售，如果引起任何误会，也希望跟梁咏琪讲声不好意思，自己也有向对方的经理人解释事情的经过，也正追查为何会这样，至于是否有其他物件遗失？他就表示还不知道，又透露曾尝试买回该张CD：「我上网揿，但秒速已经冇咗。」至于梁咏琪方面是否有介意？他表示公司有跟对方严肃地沟通，因当中涉及的不只是唱片是否被卖，而是遗失的问题，要等公司去沟通。