正义女神丨乐珈嘉演佘诗曼继女被批「巨婴」 回应演技争议：唔同睇法，我都好好放心里

TVB剧集《正义女神》日前迎来大结局，剧中饰演女主角「言官」佘诗曼继女「邱天雪」的22岁演员乐珈嘉，因其演绎方式引发网民热议。不少观众批评她扮演未成年少女的行为过于幼稚，演技似「巨婴」，与其实际年龄不符。对此，乐珈嘉在剧集播毕后于IG发表长文，分享感想并正面回应外界的批评。

乐珈嘉坦然面对负评

乐珈嘉在文中首先感谢导演的信任及前辈的教导，并称「邱天雪」是她「这一辈子也不会忘掉的一个生命」，坦言用了大半年时间才成功抽离角色。对于网上的评论，她表示：「我静静睇住大家对呢个角色每一个评论、每一份感受，所有疑惑、唔同睇法，我都好好放在心里，亦都完全明白。」

她亦为角色辩护，解释自己对人物的理解。她认为剧本中的角色贴近现实，并写道：「世间总有一种人，从小被世界温柔保护住，少经历风雨，骨子里保留住一份单纯与善良。」她理解观众因投入剧情而对角色有更高的期待，但她也希望大家能明白，「现实从来都没有完美嘅人。每个人长大的环境、际遇、性格都唔一样，遇到事情嘅心境、选择同反应，本来就冇标准答案。」

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乐珈嘉感谢观众陪伴

最后，乐珈嘉感谢所有陪伴「天雪」走到最后的观众，并多谢每一位坦率分享感受的网民。她表示，这个角色带给她的成长会一直铭记在心，并以「戏已落幕，初心不变，感恩遇见，期待未来的路」作结，展现积极迎接未来挑战的态度。

乐珈嘉舞艺精湛为追梦曾任侍应

作为TVB近年重点栽培的新人之一，现年22岁的乐珈嘉于2023年毕业于第32期无线电视艺员训练班。原来她自3岁起便学习跳舞，精通中国舞、拉丁舞等七种舞蹈，根基深厚。乐珈嘉早在13岁时已立志成为演员，并在朋友鼓励下成功考入艺员训练班。在毕业初期，为坚持演员梦，她曾奔波于「谭仔云南米线」及另外两家餐厅兼职侍应，同时兼顾模特儿等散工以维持生计，直至签下经理人合约，足见其决心。2024年，她凭剧集《反黑英雄》中「张小丽」一角崭露头角，同年更获在《巨塔之后》中饰演其「继母」的刘佩玥赏识，上契成为其契女，星途备受看好。

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