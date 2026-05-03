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朱晨丽同圈外人了解中否认过阔太生活 张文慈演受害人自嘲抵死

影视圈
更新时间：19:46 2026-05-03 HKT
发布时间：19:46 2026-05-03 HKT

朱晨丽、张文慈（3日）现身剧集《重案解密》发布会，她们分别演出不同单元，朱晨丽演精神失常变态角色，坦言经理人问过她是否愿意接拍，她未做过类似人物，担心太恐怖难以处理。朱晨丽表示，看完剧本后「觉得一定要挑战」，笑指每个角色都一次人生的体验，她如此形容︰「角色外表平静扮好人，我事前做了许多功课塑造角色，朋友都话一见我出镜就知我变态！未见过我的眼神是这样的。」

朱晨丽不欲打扰史昊洺

张文慈亦赞朱晨丽演出有反差，令人有惊喜，而张文慈的角色虽是受害人，「是一个抵死的受害人！我也想演变态人物，有所发挥。」虽然其角色已死，也希望以另一种形式参与第二季。张文慈早前到广州慈善探访，她指受团体邀请，稍后母亲节也会再到内地探访。另外，朱晨丽早前分享在巴黎指摄的照片，被指有人照顾过阔太生活，她解释受主办方邀请出席时装周，首次出席深感荣幸，并指感情方面正在努力中，明言有喜欢的圈外人，双方了解中。问是否她主动努力？她笑指是双方努力，指对方并非早前报道所指的马主朋友史昊洺，笑言︰「事情过了这么多久，看都闷了，希望不要再打扰对方。」

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