周嘉洛幸获「郑官」释放 曾自觉走不出「金城安」式演绎｜名人杂志

入行十年的周嘉洛一直以处境剧《爱‧回家之开心速递》中的「金城安」陪伴着观众，一直予人诙谐有活力的形象，角色仿佛成为了他的分身。虽然入行以来拍过不少作品，但要说到令人改观并留下印象的角色，可说是今次在《正义女神》中的「郑官」，此角甚至将他从「金城安」中解放，令人认识另一面的周嘉洛。撰文：李文伟 摄影：谭志光

周嘉洛曾受困于「金城安」这角色，但今次演绎性格完全相反的「郑官」，却予人脱胎换骨之感。

《正义女神》中的郑官斯文中带点威严，更令观众能静静细看周嘉洛的另一面，连颜值也成为话题，加上最近在综艺节目《试真D》中身材也进化，令其人气几级跳。接到这个产生化学作用的角色，周嘉洛坦言第一个想法是非常有挑战性，「因为法官和我真的很难挂钩，尤其是2年前的我，仍未实践过一些很认真的角色，怎会想到佳导（总监制钟澍佳）有这样大胆的想法，竟找我演这种严肃的角色。佳导说做喜剧的人可以做到很多事，俾到信心我令我没有再质疑自己，抱住好热衷、雀跃的心情去接受这个挑战。」

私底下可以很「郑邵文」

周嘉洛指这次演「郑官」郑邵文，他将角色想像成一个很安静的自己。这样的周嘉洛事实上存在，只是很少向大家展露这一面，「我有这一面的，但在外面见到大家，我通常选择一个最主动、最有力量的方式，因为很想可以引起大家的互动，带动多些气氛，选择用一个观众最熟悉的形象与大家见面。但如果在家中、或是与令我相处得很舒服的人见面时，其实我也可以很『郑邵文』。（与张振朗、朱敏瀚等老友见面时的一面？）会有好多面、聚在一起运动时会认真、会静会动，讲不讲话都可以，对住一班兄弟时是最全面的。」周嘉洛感谢佘诗曼领军，令整个拍摄非常流畅，亦非常照顾大家，至于他与剧中姊姊蒋祖曼的「姊弟CP」亦产生化学作用，二人一冷一热的互补，他大赞蒋祖曼的演绎充满戏味，亦期待在另一新剧《武林》中的合作再令观众有不同感受。

自觉被「金城安」绑住

将另一面展现给观众，赢得了「颜值担当」及人气急升等收获，周嘉洛认为是一件幸运的事，「因为观众不是必然要钟意你，好感恩大家可以接受到，我也知道有些观众不习惯见到这样的我，有种认识很多年的熟人在扮认真的感觉。我明白你们的，因为大家被金城安荼毒了、侵蚀了！希望大家和我一齐度过这个难关，我们不要被金城安打败！」

凭着金城安一角入屋，周嘉洛坦言曾有过被角色绑住了的感觉，「我真的很理解，始终多年时间，有观众日日收睇而认为我就好像他，而我在外见到大家也选择了这一面去互动，好多观众便将两个人合而为一，初时我没有在意，到后来参演其他正剧，我跟着剧本、角色去演出，结果会出现两种例子：大家会觉得我仍是金城安，或者走不出他的演法，所以曾经有段时间令我很困扰。」

慢慢学习与角色相处

艺员训练班出身的周嘉洛，也明白这种「双生」的状态并不是三言两语可以解释，需要时间好好梳理和相处，「我尝试过用其他演法，但他好似一个不可改变的因素，做了很多都仍被认为是金城安，当时都有少少气馁，好似被金城安抢走了周嘉洛的笑容。但金城安有少少周嘉洛，今次郑官亦有周嘉洛在，即使有这个经历，但我仍投放很多自己在不同角色上，因为不将自己放入角色当中，角色便不会立体，少了很多趣味，好似我为角色将自己都借出去了后，很多都拿不回来。」

周嘉洛学懂与角色相处后，也慢慢从不同的演出中，获得观众的肯定，「后来我知道不是所有观众都有这个想法，不会觉得是金城安在演其他人，有些观众会抽丝剥茧，会用心去睇到我尽量在不同角色上做出分别，我便发现我走不出来，是因为我演技始终未成熟，可能我仍是只有周嘉洛和金城安两种演法，我未做到有6种演法，或者我仍在发掘、摸索自己演技的过程中，他成为了一种不能够忽视的影响力，如果将来有其他不同的角色，相信都对我有帮助，希望有足够的演技去令观众不再戴住名为『金城安』的有色眼镜去看我演出，而这副眼镜是我帮大家戴上的。」

自认搞笑演绎唔算叻

周嘉洛认为观众喜欢叫他「安仔」，是因为大家视他为家人，自《正》剧播出后亦多了观众叫他「郑官」，他亦希望将来可以接触更多令他有不同想法的角色，甚至避开任何搞笑角色，由严肃如郑官的角色，到变态和斯文败类、生意人都想尝试。问到对搞笑角色会否更有信心？周嘉洛表示：「其实我不觉得自己演喜剧特别叻，在《爱回家》中的喜剧演出，都要归功给编剧，没有他们就没有3000集的《爱回家》，而且很多好笑的细节都是因为滕丽名，很多想法都是她构思出来，令这对母子关系可以这样出色，我只是听她的指示去执行，再加再减都是她安排。去到我自己演独脚戏时，例如《痞子殿下》以及《宠爱PetPet》，我尝试了加入自己的风格，但都觉得周嘉洛你真的不好笑，有些我自己的想法，反应出来真的好差，但亦令我上了好好的一堂课，原来我在创作上并不是特别叻，没有滕丽名时我都几渣，然后再试了几部喜剧和正剧，到演多了，我发现以前的我以为自己已识很多，觉得很容易，原来喜剧是拍得越多便越困难。」

