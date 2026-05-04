出家前女星秦蔚文罕曝光  款待前TVB「殿堂花旦」爆其窝心善行  曾合作刘德华作18禁演出

曾在8、90年代与谭咏麟、刘德华等天王巨星合作，并以性感形象拍摄过多部限制级电影的前女星秦蔚文，自2014年削发为尼后便极少公开露面。然而，在近日的五一劳动节，她以法号「晟师傅」的身份，在屯门圆觉禅院接待了一众前来吃斋的影星，其激罕曝光的近况引发关注。

65岁「晟师傅」秦蔚文精神饱满

活动当天，现年65岁的晟师傅穿上一身朴素的尼姑袍，剃光了头发，以素颜示人。从现场的影片和照片可见，虽然身形较以往消瘦，但她精神矍铄，面色红润，头脑反应灵活，与同场的陈玉莲、米雪等人谈笑风生，整体状态显得比实际年龄还要年轻。她在禅院内热情地接待众多宾客，亲力亲为地打点斋饭及各项安排，尽显出家人的慈悲与祥和。

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陈玉莲善心获师傅赞扬

同场的另一位焦点人物，是息影多年、现年66岁的前TVB一线花旦陈玉莲。当天她身穿花纹衬衣搭配牛仔裤，打扮年轻，虽略显岁月痕迹，但气质依旧优雅。晟师傅在与陈玉莲交谈时，更向众人大爆她是一位充满善心的人，经常亲自将禅院所需的物资送来，这份低调且亲力亲为的态度，实在令人敬佩。

秦蔚文曾当艳星跟刘德华合作

秦蔚文（原名陈惠敏）于1982年加入演艺圈，凭借高佻身材和美艳外貌，曾与谭咏麟合作电影《爱人女神》，更一度因接拍色情片而被外界形容为「艳星」。然而，她的星途并不顺遂。2002年，她投资百万开设脚底按摩店，却因经营不善而倒闭。

秦蔚文受情伤看破红尘

真正让她看破红尘的是一段深刻的情伤。据悉，她与圈外男友交往多年，已到谈婚论嫁的阶段，最终却以分手告终。这次沉重的打击，让她在1994年开始信佛，并于2014年在屯门的寺院正式剃度出家，法号「惟晟」。虽然已远离娱乐圈，但晟师傅与圈中人依然关系良好。她常以僧人身份出席曾志伟等友人的斋宴生日会，为他们主持祈福仪式。

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