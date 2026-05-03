苗侨伟同曾志伟少见面︰佢忙过做总经理𠮶阵 陶大宇留泰3个月一句话冧妻

苗侨伟、岑丽香、朱晨丽、陶大宇、张文慈、周家怡、陈苡臻、何嘉莉等（3日）现身《重案解密》发布会宣传剧集，苗侨伟、陶大宇相隔40年再合作，见面时鸡啄唔断，往事都历历在目。苗侨伟指拍摄《重案解密》时见到陶大宇，觉得奇怪，「为甚么他会接拍？」指对方当时好忙，笑他日日在「倒转地球」。

苗侨伟《重案解密》劲血腥

陶大宇称，对《重案解密》剧本深感兴趣而接拍，他演智商高绑匪，与饰演警察的苗侨伟关系对立。苗侨伟介绍该剧集以香港奇案为题材，每单元都有不同主角，部份单元的剧节十分血腥，「删剪了好多才能出街。」陶大宇说：「监制在拍摄过程中，都说不要再拍了，怕到时不能出街。」苗侨伟称拍毕剧集后有所启示，寄语人们遇到情绪问题要好好处理，否则容易酿成悲剧。监制梁家树在活动上透露有意开拍第二季，两人都希望再参与，陶大宇指自己角色已死，「再拍就要写另一角色。」

苗侨伟少见曾志伟

另外，明星足球队早前应邀到内地比赛，曾志伟落场一分钟就跌倒，原来是球鞋「甩底」失平衡，苗侨伟笑指黄日华才真跌倒，「他肌肉够雄厚无事。」问曾志伟是否许久无踢波？苗侨伟直指他近年少踢，即使无做总经理也很忙，大家都少见面。问可有送新球鞋予曾志伟？他笑说：「当时找不到如此细的鞋，他穿40号鞋，几十个球员都无一个著40号！」

陶大宇见海南鸡饭想呕

陶大宇早前参与拍摄华语版《夜班经理》，去年完成拍摄，称在泰国拍摄逗留3个月非常辛苦，由好喜欢吃海南鸡饭，到完成整个拍摄期，「一见到就想呕！」同时十分兴奋同刘青云、彭于晏等人合作，期待剧集早日播映。问太太有无跟去当地照顾？他笑言没有，指场地位置比较偏僻，「无理由要身边人受苦。」又说只要时间分配好，不担心工作太忙而无时间陪太太。