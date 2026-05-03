红毯女王Zendaya缺席Met Gala引杯葛潮 传BLACKPINK及BTS受邀出席晚宴

有「时尚界奥斯卡」之称的Met Gala慈善晚宴将于当地时间5月4日在纽约举行，但有传由于亚马逊老板贝索斯（Jeff Bezos）及其太太桑切斯（Lauren Sanchez）以主要赞助商身份担任今年活动的名誉主席，引发不少左派红星杯葛Met Gala，有指当中包括Zendaya和梅丽史翠普（Meryl Streep）。

特朗普、贝索斯再成焦点

据《The Hollywood Reporter》报道，反寡头/反科技激进组织「Everyone Hates Elon」（人人都憎马斯克）在过去一个月发起杯葛行动，在纽约街头张贴「抵制贝索斯Met Gala」标语。以往贝索斯是特朗普（Donald Trump）死对头，但当特朗普前年再度当选美国总统，贝索斯为求生意利益，不惜转軚讨好，故此引发左派不满。

娱乐事业政治化

有指今次不少左派红星都会响应杯葛行动，日前《Elle》就报道新一代红毯女王Zendaya将缺席Met Gala，报道中指Zendaya因早前忙于宣传新片《戏剧性婚礼》和《毒瘾女孩》第3季，目前需要休息一段时间，故决定缺席今届慈善晚宴。过去Zendaya一直是Met Gala常客，几忙都会出席，今次却以休息为由推辞邀请，加上她有传因政治立场与《毒》剧拍档、「右派甜心」Sydney Sweeney闹不和，故令人怀疑她亦加入了杯葛行动。

梅丽史翠普拒绝邀请

而梅姨与Met Gala主人家──《Vogue》全球编辑总监Anna Wintour有着深厚友谊，有指今年Anna曾邀请梅姨担任晚宴的联合主席，但因为贝索斯夫妇加入，以致梅姨拒绝邀请。至于与她合演《穿Prada的恶魔2》的安妮夏菲维（Anne Hathaway）和艾美莉宾特（Emily Blunt）都会出席晚宴，但报道指原本会陪太太出席的艾美莉老公John Krasinski亦决定加入杯葛。

Lisa@BLACKPINK成员Lisa、妮歌洁曼加入

虽然有部分明星玩杯葛，但今届有Beyonce、妮歌洁曼（Nicole Kidman）和网球巨星「大威」（Venus Williams）担任联合主席，已经「够照」。加上日前大会宣布BLACKPINK成员Lisa将联同Sabrina Carpenter、Doja Cat、Sam Smith、Angela Bassett等红星加入今届晚宴的主办委员会，可见K-Pop明星已益发受重视，有传BLACKPINK全员和正在北美巡演的BTS（防弹少年团）都已获邀出席晚宴。