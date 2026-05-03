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谭耀文再包场10次望邱礼涛回本 佘诗曼一个举动撑场险惹误会

影视圈
更新时间：12:14 2026-05-03 HKT
发布时间：12:14 2026-05-03 HKT

谭耀文为电影《我们不是什么》谢票后接受访问，表示早前因为档期问题，错失与导演邱礼涛、江𤒹生（AK）、陈毅燊（ANSONBEAN）分别到意大利、新加坡出席影展的机会，感到可惜。

《我们不是什么》遇大制作上画场次大减

谭耀文希望《我们不是什么》再去其他地方参展：「最紧要部戏去到全世界，观众口碑好。」面对场次被大幅削减，谭耀文指，或与撞正不少大制作上画有关：「希望《我们不是什么》票房升高啲，最紧要想导演归本。」并指是次拍摄，与邱礼涛合作，成为他的粉丝；并称事隔多年再合作，虽然拍摄过程太急赶，未能深入倾谈，惟经过多次宣传访问后，发觉许能向导演学习的地方颇多。提到包场请圈中好友入场，谭耀文笑指已观映两次，打算再看十次，不少行家亦有支持，包括在《正义女神》合作的佘诗曼：「阿佘赞大家演得好睇！仲偷影戏院一张相畀我，佢好守规矩只影一格shot。」

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