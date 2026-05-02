「亚视金牌绿叶」江图5月11日设灵翌日出殡 上月心脏病离世享年89岁 《叔·叔》成遗作

资深艺人江图（原名蔡志祥）4月时因心脏病离世，享年89岁（积闰享寿91岁）。其胞弟蔡志和今日（2日）发讣闻，证实其兄长江图早前于九龙医院离世。为悼念这位服务亚视逾30年的「金牌绿叶」，家人订于2026年5月11日（星期一）下午四时，在红磡世界殡仪馆为江图设灵，并于翌日出殡，让亲友作最后致意。

江图出身粤剧世家曾演多部剧集

江图的演艺生涯横跨大半世纪，他出生于粤剧世家，19岁起便投身梨园。60年代转战影坛，先后效力丽的、佳艺、无线及亚视等多家电视台，其中以在亚视的岁月最为人熟知。他在效力亚视的30年间，参演了无数脍炙人口的剧集，包括《大地恩情》、《大侠霍元甲》、《精武门》及《我和僵尸有个约会》系列等，其精湛演技塑造了多个经典角色，成为香港观众的集体回忆。

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江图晚年复出拍《叔·叔》获赞

江图在2010年后逐渐淡出幕前，但对演艺事业的热爱未减。2019年，他应邀复出参演电影《叔·叔》，其自然的演绎大获好评，令不少观众感到惊喜。虽然他前年出席聚会时身形略显清减，但其讲究的打扮与矍铄精神，被友人形容为「皇帝出巡」，可见其乐观开朗的个性。江图的离去，是香港演艺界的一大损失，但他所留下的经典作品，将会永存于观众心中。

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