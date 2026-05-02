魔音女团丨Yong Heo喜遇见儿时偶像陈洁灵 赞宋宛颖做得好邓凯文够亮眼

TVB《魔音女团》的评审团之一，YS韩国偶像学院社长Yong Heo、「班主任」陈洁灵及香港首席舞蹈导演Lenna.T 今日（2日）跟15位参赛者出席宣传活动。YS韩国偶像学院社长Yong Heo大赞两位《魔音女团》成员表现：「如果说做得好就一定是宋宛颖。但如果注目程度则是邓凯文，她的艺能亮眼，适合偶像组合成为综艺搞笑担当，效果非常好。」社长亦表示若由他挑选女团最终六强成员，必定包括宋宛颖与邓凯文，并会加上乔美莎以注入国际化元素。对于节目赛果，社长仍非常口密：「最后挑选出来的六位已经是最好结果。」

Yong Heo钟情《只怕不再遇上》

据知，原来陈洁灵是社长Yong Heo的儿时偶像，因为十分喜欢当年陈洁灵与张国荣合唱歌曲《只怕不再遇上》，虽然二人终于有机会在活动上碰面，但社长因为怕丑而未敢说出来。