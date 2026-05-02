魔音女团丨陈奂仁承认爆「心机女」系帮忙宣传谷人气 指参赛者纯品到傻 最唔锡系庄子璇：佢最识照顾自己

陈奂仁早前在社交网爆《魔音女团》中「心机女」耍手段搏出位，改舞步之余更缺席排练，今日（2日）他与15位参赛者出席宣传活动时，被问到谁是他口中的「心机女」，陈奂仁坦言有好多女仔也是这样，会补妆100次和借尿遁，以及匿埋练习，但相信她们也是因为紧张才会这样，相信她们没有心的，又谓这些参赛者纯品到傻，至于为何标注人名？他解释说：「有啲我觉得应该tag吓佢哋等多啲人认知佢哋，我觉得佢哋好勤力，我tag一tag食住个话题，佢哋又会多啲知名度。」他指现在是煲人气的时候，又坦言出帖是帮忙宣传谷人气。

陈奂仁最担心邢慧敏、邓凯文

至于众多女参赛者中，问到陈奂仁最锡是谁，他表示全部都锡，但直认最不锡的就是庄子璇，因她最识照顾自己，有自己一套，当别人教导她的时候，若她用得著就会马上用，也会知道什么自己不想用，至于是否认为她不听教导，陈奂仁说：「我唔会咁谂，我𠮶套唔系必胜，只系必得！佢有自己方法就用自己方法，佢上台唔太差又唔会害到自己，OK 㗎，所以最唔使担心就系佢！」而他指最担心的是邢慧敏及邓凯文，他指邢慧敏是艺术家，唱一首歌五次，可以每次都唱成不同歌，是「至尊魔音」。而他亦提到有参赛者有港姐包袱，也有人没自信，有人亦试过崩溃爆喊，要辅导，故她们搞到自己心理亦不平衡。