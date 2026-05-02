魔音女团丨俞可程不介意被估系「心机女」嫌疑人：当帮节目宣传 孖王汛文、邓凯文齐获奖

TVB选秀节目《魔音女团》「班主任」陈奂仁早前在社交网突爆有「心机女」耍手段搏出位，私自改舞步之余更缺席排练。今日（2日），陈奂仁与15位参赛者一起到将军澳出席活动，陈熙蕊因不在港缺席。会上除了播出俞可程、李尹嫣、倪嘉雯及王汛文等的趣怪表情样外，亦颁发三个奖项，俞可程获「最佳放空奖」、王汛文获「最佳喊包奖」及邓凯文获「最佳调皮奖」，亦播出三人的得奖片段，助教冼靖峰亦搞笑指自己教到甩头发。

俞可程表示没缺席排舞

俞可程与王汛文及邓凯文一起受访，王汛文攞咗已当赢，邓凯文指入TVB第一个奖，至于得到「放空」奖的俞可程笑言不知为何经常被人觉得是「发吽哣」：「其实我系谂紧嘢，我觉得系佢哋误会咗我。不过都有人话我平时唔系听紧人讲嘢，其实我听到，（即呢个系天然呆样？）系呀！可以咁讲！」她又坦言节目开始初期跳舞真系跟不上，只能靠望，不过在想第一个step时导师已教到第十位step，自己跳不到时就会气馁，可能就是这时候露出这个样子，笑问即将参加《女神配对计划2》的她被男仔追时，是否也会露出呆样？她即笑说：「唔知有冇人钟意我天然呆个样。」对于被指是陈奂仁口中的「心机女」嫌疑人，她指有睇新闻，很惊讶自己是其中一个嫌疑人，她坦言不觉得是讲自己，因自己连step都未记得好，亦没缺席排舞，指可能对方说的是「有心机」练舞练唱歌，问到是否怕因此被误会？俞可程说：「都唔会，就算揈头发𠮶啲我觉得都冇乜坏，点都好，跳舞靓就最好。」她又坦言私下有问过陈奂仁此事，对方也有问她是否会介意被估是「心机女」，自己也没所谓，这可令大家更期待看节目，「心机女」由观众去判断是谁，但这也是好事，当成是帮节目宣传。

王汛文获颁「喊包奖」

至于问获「喊包奖」的王汛文刚才是否也想喊时，她笑言已喊够，已喊了几年的泪水，不过她谓很多位都好感触，情绪也比较多，笑指没想过会拿着她生眼挑针播放，又谓自己纯粹是泪腺发达，更指自己可以做演员，不过叫她示范1秒爆喊，她就喊不出来。