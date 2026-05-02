汤令山台北演唱会唱到地震 拒回应与MC身高胜负 献唱《流沙》致敬陶喆

汤令山昨晚带着全新世界巡演《Gareth.T汤令山－心零王子 Prince Of nothing》登陆Zepp New Taipei。作为此次巡演的首站，台北不仅见证了汤令山从去年「心伤王子」进化至「心零」的音乐生命力蜕变，全场满座歌迷更以高分贝尖叫与大合唱，热情迎接他二度在台北开唱。

汤令山用音乐治疗粉丝心灵

演唱会开场，汤令山热情与台下打招呼，并幽默表示这次台北站要全程以普通话与大家沟通，笑称：「这是我的挑战！」展现满满诚意。他感性提及距离上次来台北已是两年前，非常开心能再度回来，也特别向歌迷解释此次巡演主题的转变。透露去年底在伦敦、澳门演出时的主题是「心伤王子」，但在将那些情绪唱完后，如今已不再心伤，心境的转换也催生了这次的「心零王子」，「现在的我，变成了『遇上你之前的我』。」随即带来歌曲《遇上你之前的我》，并期许能用音乐治疗大家的心灵。现场随即响起全场大合唱，紧接着2025年底席卷平台的神作《跟悲伤结了帐》，更将气氛推向高点。

汤令山翻唱陶喆经典金曲《流沙》

汤令山除了演绎多首原创作品，更在歌单中段带来惊喜。他选择翻唱华语乐坛「R&B教父」陶喆的经典金曲《流沙》，将原版情感注入当代R&B灵魂，正如汤令山曾表示：「翻唱不仅是致敬，更是在别人的故事里找到自己的声音。」至于去年汤令山在演唱会上首唱单曲《玻璃》后，随即引爆网路热议。宠粉出名的汤令山不负众望，于昨晚演出中献唱《玻璃》，音乐响起，令期待已久的乐迷随即欢呼尖叫。演唱会上当然也少不了与歌迷的互动，在互动环节中，由结他手Teddy向汤令山发问，怎料无论Teddy问什么，汤令山都以「no comment」作答。Teddy无奈表示这是最后一题，请汤令山回答自己的身高，汤令山笑说：「不回答！」有歌迷大胆问：「MC跟你，谁高？」汤令山仅以手势表示不回答，尽显搞笑本色，笑声不断。

汤令山演唱时发生地震

除了音乐上的交流，昨晚演出更发生了一段惊险却温馨的小插曲。在演唱《honest》中，现场却突然发生地震，汤令山立即暂停演出，面对突如其来的状况，来自香港的他一时不知该作何反应，结他手Teddy有些不知所措地笑问：「我们唱到地震吗？」汤令山接着贴心询问工作人员与台下歌迷：「我们现在要继续吗？还是要等一下？」直到确认现场安全无虞后，他才表示：「可以继续了！」这段意外插曲也让台北场的歌迷与汤令山一起留下了深刻且独特的记忆。演出的压轴高潮，汤令山接连带来多首充满个人特色的曲目。最终他选择以陈奕迅的经典作品《陀飞轮》收尾，将全场气氛推向顶点。就在演出正式结束后，由于现场观众不舍离去、安可声不断，汤令山再度惊喜出场。他诚意十足地与台下互动，不仅亲切拿起歌迷提供的CD签名，更拿起手机与全场歌迷大玩自拍，最后更再度演唱一遍《陀飞轮》回馈歌迷的支持。