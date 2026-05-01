钟澍佳回应《东周刊》揭住亿元大宅：一直身光颈靓 望5月底开拍《模范律师团》》

《正义女神》一众演员今晚出席齐齐睇剧集大结局活动，「金牌监制」钟澍佳亦有现身，对于被《东周刊》爆进驻亿元独立屋兼揸名车、戴名表，他否认人工十级跳，笑指廿几年来都是身光颈靓，一直差不多没大分别，住独立屋已多年，内地屋企也是，指现时独立屋不贵，强调与《新闻女王》好成绩无关，只要努力专心工作和悭些使用，他指自己好悭，表和首饰在十几廿年前买当时未被炒贵。

钟澍佳指佘诗曼不会出现在《模范律师团》

佳导希望5月底开拍《正》前传《模范律师团》，有多个女主角，陈炜的角色重要，会交代她为何变成在《正》见到的她，又透露前年开始跟北京邻居罗嘉良倾担演男主角，已差不多倾成。不过他预告前传虽然提到佘诗曼的角色但她不会出现，仍有些演员未落实。他称等最后几集剧集出来就可围读，很开心追剧热潮再现，会否开续集，需要时间搜集资料，亦希望今年开拍《许诗晴传》。