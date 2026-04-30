YENA崔叡娜澳门演唱会变成大型夜店 苦练《Catch Catch》 中文版答谢粉丝

韩国女歌手YENA（崔叡娜）将于5月23日在香港举行《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!]》巡回演唱会。日前YENA率先进行澳门站演出，吸引大批Jigumi（粉丝暱称）到场支持。

YENA崔叡娜表演全新歌曲

YENA在演唱会上以全新歌曲《Catch Catch》拉开序幕，一袭白色甜美打歌服搭配利落舞步，瞬间点燃全场气氛。紧接其后，YENA表演《NEMONEMO》，炒热现场气氛。一轮劲歌热舞后，YENA与粉丝打招呼，大赞粉丝韩文有进步：「觉得这次大家的韩语变好了，我感觉！」YENA又问粉丝用心准备的中文版《Catch Catch》如何，表示自己很努力练习，只为特别来支持的粉丝。

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YENA崔叡娜自弹自唱展实力

YENA在演唱会中，从动感十足的《Damn U》，到治愈力的《April's Cat》，吉他自弹自唱，再到DJ打碟，完美驾驭各种曲风。特别是YENA在演唱爆红曲《SMILEY》时，全场粉丝一同大力挥动手灯与唱出应援，将现场气氛推至全晚顶峰。

YENA不仅展现卓越的唱跳实力，《Challenge Corner》中更邀全场粉丝一同跳《Catch Catch》，拉近大家的距离，有粉丝更穿着上YENA于音乐节目的同款打歌服，成功获得偶像关注，更获YENA称为「澳门YENA」。

YENA崔叡娜大玩无限Encore

在Encore环节中，YENA手持手机边自拍再次现身，连续唱出《SMARTPHONE》与《NEMONEMO (Remix Ver.)》两首人气曲。YENA与舞蹈员大玩无限Encore，将现场变成大型夜店，为是次演出画下完美句点。