李霭玑为音乐盛会担任主持兼撑老公 期待林奕匡与Edan、蔡俊彦同台 爆囝囝钟情慢歌 《摇篮下的歌》

林奕匡太太李霭玑（Rikko）今日为音乐盛会担任主持，她受访指自己多年一直钟情音乐，身边亦有海量音乐人朋友，主持音乐节目其实是「重返老本行」，在加拿大接受电台主持训练后首项工作便是深夜音乐节目，更为电视台办选秀：「返香港之后都主持资讯体育节目，好多好多年冇做音乐节目，或者好多人都唔知我可以或者钟意主持音乐节目！」

李霭玑欣赏蔡俊彦、吕爵安

丈夫林奕匡将于本月24日登上Youtube Music Night音乐盛会舞台，李霭玑透露介时亦会主持：「当然要啦，我未必每日都喺到、但周末就会主持。除咗支持老公，『世一』蔡俊彦与吕爵安都系我好欣赏嘅歌手，好期待佢哋三个同台。」李霭玑又提到儿子钟情爸爸的快歌，就算林奕匡离港工作，儿子仍会示意播放父亲演唱歌曲：「但系佢唯一钟意嘅慢歌，系佢爸爸写畀佢嘅《摇篮下的歌》，每次听到就会指住喇叭叫爸爸！」