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周嘉洛被网民赞有刘德华影子︰唔行靓仔路线 陈若思怕被定型靠变态揾食

影视圈
更新时间：23:44 2026-05-01 HKT
发布时间：23:44 2026-05-01 HKT

一众演员谭耀文、佘诗曼、陈炜、周嘉洛、蒋祖曼、陈若思、倪嘉雯等今晚出席《正义女神》活动，齐齐睇大结局。剧中姊弟蒋祖曼、周嘉洛不舍得这么快就大结局，仍未能从角色人物中抽离，嘉洛被网民赞转型成功，他自觉未算，要再拍多两出 2下定论。

周嘉洛做男一信心不足

周嘉洛明言感到不好意思三线剧都有份演，望观众包容，笑称大家看他在《爱·回家之开心速递》的搞笑演出，经已辛苦多时，他接拍《正义女神》就是希望有新冲击。对于网民赞有刘德华影子，他笑言不想行靓仔路线，自言是卖内涵、才华。蒋祖曼赞嘉洛工作认真，合作后突然觉得他十分靓仔。问嘉洛是否心雄下次想担正男一？他推却称太大压力，逐步来，有待磨练。

另外，陈若思谈到角色最后入精神病院，称若有份拍《正义女神》续集，会谂自己角色逃走后再杀人。她表明希望拍续集，但不想再杀动物，笑问可否杀人，又指︰「其实自己不想演变态角色，但到手的总是变态人物。」不禁自问外貌是否好似变态，坦言怕被定型。

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