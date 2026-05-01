古天乐以神秘嘉宾现身惹哄动 有望再出新歌未想过争奖 陈苡臻唔觉NTR剧情被影射：可能咁啱得咁桥

陈苡臻（Jessica）、张蔓莎（Sabrina）与陈宗泽（CY）三位歌手今日（1日）出席五月「Youtube Music Nights」音乐盛会，分别演唱《击败99%》、《穹苍不必带走，带走月满》、《急口令》及《饼干罐》等新歌，并合唱张天赋《时候不早》一曲。今日作为一连串演唱活动首场，古天乐以神秘嘉宾身份现身掀起全场哄动，虽然未有开金口演唱，在台上笑言有望再推出新歌但未能透露更多：「讲咗冇惊喜㗎，话明《世纪大骗局》！」亦续指未想过争夺各大颁奖礼奖项：「冇谂过争啲咩，如果有奖当然好。」亦乐意与现场几位晚辈在音乐上合作。

陈苡臻获「1%」粉丝团撑场

陈苡臻首次现场演唱新歌《击败99%》，更获一众「1%」粉丝团撑场，她表示做足准备才上台演唱：「我坚持每日都练歌，觉得今日状态好好多！」成功新添歌手身份笑言未算真正「击败99%」将要继续努力并准备新歌。谈到男友游学修近日因ViuTV新剧《IT狗2.0》剧情疑似重提前网台《试当真》NTR乱象，因此在Threads平台出文闹对方抹黑影射，陈苡臻透露最近两日与游学修有见面：「佢喺我面前正常、冇嘢嘅。」因此表示无须出招𠱁男友，但作为前《试当真》成员，自己则不觉得受剧情影射：「未必同我哋有关，可能咁啱得咁桥，可能讲紧其他人或者根本冇影射。」

张蔓莎预告今年会努力推出更多新歌。

陈宗泽亦透露今年希望多推出三四首歌，最快六月底会有新作面世。

张蔓莎与陈宗泽作为《电竞女孩》班底，均对年初上映的作品票房平平未感失望。

陈宗泽感谢古老板提携

张蔓莎于演唱期间突然落雨，为现场增添不少气氛，受访时表示：「唔担心影响表现，大家都话雨好啱我啲歌，一路唱一路落雨好夹！」当下亦未有担心妆容专注唱歌。陈宗泽演唱新歌《急口令》后在台上笑言断气，表示要为演唱跑步练气，中途略有故障的耳机亦未影响演唱水准。张蔓莎预告今年会努力推出更多新歌，目前对下一首已有想法：「Demo未有好啱，我比较多自己创作或者一齐写，想更加参与作词。」需要制作更多版本才能在云云作品挑选出最适合自己的乐曲。陈宗泽亦透露今年希望多推出三四首歌，最快六月底会有新作面世，目标亦想明年开个人迷你演唱会：「倾紧场地，想试下一个人完成一个骚，吸收更多经验。」张蔓莎与陈宗泽作为《电竞女孩》班底，均对年初上映的作品票房平平未感失望，张蔓莎更指：「去到鹿特丹参展已经赚咗！」认为在香港观众眼中题材小众，但正正成为影展挑选的原因；陈宗泽亦认为拍摄过程非常好玩，已参加不同演技课程学习做戏。对于古天乐突发于音乐盛会现身，陈宗泽直指成为全晚气氛最高潮之一，亦感谢老板提携：「呢位老板真系冇得挑剔，超级提携后辈、好肯畀机会我哋新人，好开心好感恩！」张蔓莎亦提及宣传《电竞女孩》时与古天乐作品《寻秦记》联合谢票，以实际行动支持后辈作品，连邀请对方拍摄网络短片都有求必应予以配合。