王子邱胜翊搞人妻、逃兵役丑闻缠身累街坊 传经理人公司喜鹊娱乐一半员工离职 高层首回应

「棒棒堂」出身的台湾男星「王子」邱胜翊近半年屡爆风波，去年10月爆出与人妻「粿粿」江玮琳发展超越朋友关系，今年4月初王子邱胜翊又卷入「闪兵案」，其所属的经理人公司喜鹊娱乐要帮忙善后。近日有传喜鹊娱乐爆发离职潮，引发外界诸多揣测，最终由高层出面表态。

王子邱胜翊公司否认爆离职潮

王子邱胜翊接二连三的负面新闻，不仅让其演艺事业停摆，最近更传出导致其经纪公司「喜鹊娱乐」内部动荡。有消息指，公司约20多名员工已有一半出走，其中更包括负责带领邱胜翊的执行经理人。

对此于外传爆发离职潮，引述台媒报道，「喜鹊娱乐」高层出面否认：「今年离职的共两位，人员流动本属公司营运正常状态，相关调整皆为常态安排。目前整体团队规模与运作亦维持稳定，并无所称的离职潮情况。同时，配合业务持续发展，公司亦同步进行人才招募与组织优化，以支持未来成长，感谢关心。」

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「喜鹊娱乐」旗下艺人除王子邱胜翊外，还有贾静雯、林熙蕾、杨采妮、萧敬腾、南拳妈妈、钱韦杉等。而「喜鹊娱乐」近期在FB发出征人公告，招聘资深经理人、经理人助理，还有社交平台编辑及宣传人员。

王子邱胜翊不伦恋、闪兵案接连引爆

王子邱胜翊去年爆出丑闻，遭女星「粿粿」江玮琳的丈夫范姜彦丰指控介入婚姻，与已婚的粿粿发展婚外情。近日判决出炉，法院已裁定粿粿及王子须赔偿范姜彦丰100万新台币（约25万港元）。此外，王子邱胜翊于今年4月，又涉嫌以不正当手段逃兵役遭拘捕。王子邱胜翊承认以33万新台币（约8.1万港元）购买伪造的病历，以换取假「高血压」证明逃兵役。

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