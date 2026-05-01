佘诗曼马来西亚「半裸展伤势」  一部位变异惊人粉丝肉赤  超短裙骚白滑玉腿险走光

现年50岁的「四届视后」佘诗曼，近年凭借精湛演技和超凡魅力，事业再创高峰。继年初以《新闻女王》「Man姐」一角风靡全城后，她的人气不仅在中港两地持续高企，更席卷全亚洲。佘诗曼近日赴马来西亚云顶出席一场商业活动，以一袭火红色战袍惊艳亮相，完美状态和强大女王气场，被赞「美到让人无法移开视线」，再次攀上颜值高峰。

佘诗曼「女王腿」白滑如玉

活动当天，佘诗曼身穿一袭设计大胆的火红色无袖连身短裙，缎面材质在阳光下闪耀着迷人光泽，尽显高贵气质。这条裙子剪裁极简而性感，不仅是超短裙设计，裙摆更是短得犯规，让她一双紧致修长、白滑如玉的「女王腿」一览无遗，腿上丝毫没有一丝赘肉，线条完美，令人惊叹她保养得宜。

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佘诗曼裙摆极短「好惊走光」

由于裙摆极短，当佘诗曼坐下时，裙摆更会向上缩，场面相当诱人。对此，她本人也在社交媒体的图片中娇嗔表示「好惊走光」，流露出一丝可爱的紧张感。

佘诗曼「半裸」晒伤势

不过，虽然台前风光无限，但在马来西亚的炎热天气下，长时间于户外进行活动的佘诗曼却不敌猛烈阳光，惨被晒伤。事后，她在Instagram上传了一段影片，向粉丝们展示「伤势」。影片中，她背对镜头，露出白滑的玉背和手臂，只见她的手臂和肩膀皮肤被晒得通红，与未晒到的背部形成鲜明对比。她更配文自嘲「㶶咗」（烧焦了），让大批粉丝心痛不已，纷纷留言表示关心。有趣的是，由于影片角度和裸露的肌肤，有网民笑称画面尤如「半裸」状态，大赞即使是晒伤也依然十分诱人。

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