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艾美莉宾特星光大道留名 《穿PRADA的恶魔2》上映3日港票房逾400万 梅姨获拍档送吻

影视圈
更新时间：15:45 2026-05-01 HKT
发布时间：15:45 2026-05-01 HKT

《穿PRADA的恶魔2》开画票房报捷！该片自4月29日在香港上映，首日开画即成港澳票冠军，迅速冲破150万，至今天5月1日超过400万，在五一劳动节假期有望冲破600万。另外，主角之一的艾美莉宾特（Emily Blunt）与姐夫史丹利杜斯（Stanley Tucci），美国时间昨日齐在荷里活星光大道「获星」，认证成就；《穿PRADA的恶魔2》拍档梅丽史翠普（Meryl Streep）、艾美莉丈夫John Krasinski、史丹利太太Felicity Blunt 、「铁甲奇侠」罗拔唐尼（Robert Downey Jr.）、麦迪文（Matt Damon）、狄维庄逊（Dwayne Johnson）等现身支持。

梅姨赞史丹利杜斯「国宝」

艾美莉表示：「很难去总结这件事对我来说多有意义。这些来为我演讲的『巨星』，他们的说话刚刚把我的头发吹起了。你们和我生命中的挚爱都在这里，让我的生活变得如此深刻及有优越感。这个世界和这个游乐场，我们可以体验到如此巨大的特权，我很荣幸能与我身后的史丹利一同分享这份荣誉。」梅姨就盛赞史丹利是「国宝」，史丹利则回应：「我从没想过可以跟梅丽合作，以及站在这里，还有她的赞许，都是我人生最大的荣幸。」

麦迪文表扬两位好友

麦迪文亦上台表扬两位好友，「我只是想不出还有哪两个人更值得加入这个文化地标，给年轻艺术家带来希望。几十年来，你们一直在做着出色的工作，看着你们真是太高兴了。除此之外，你们是我在这个星球上见过的最喜欢的两个人。」狄维庄逊则指「是时候」让他们获星星，他与艾美莉曾合作《重击人生》，他盛赞艾美莉是懂得感恩的女人，「每一日，认识艾美莉，就像我们很多人一样，她是一个感恩的女人，她会脚踏实地醒来，对每一刻都心存感激。我觉得当你对每一刻心存感激时，就会带领我们找到想寻找的东西，那就是快乐和心灵的平静。」

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