66岁车保罗惊传健康危机？脸颊凹陷身形持续消瘦亲解状况 曾靠综援过活两度经历死别

资深经典绿叶车保罗在2003年离开 TVB后曾一度面临生计困难，甚至需领取救济金度日，他曾转行从事多种基层工作，包括保安、地盘工、装修、楼宇维修及街市监督等，直到2022年参与内地节目《无限超越班》重新受到瞩目，事业重心逐渐转往内地。

车保罗因工作压力大感疲累

今年66岁的车保罗虽然生活状况得到改善，不过身形持续消瘦，近日再被发现两边脸颊严重凹陷，颧骨突出，脸容似乎有些憔悴，令人担忧他的身体状况。日前车保罗在小红书贴上短片，谈到目前的健康状况，他说：「最近你不是看不到我了吗？其实不是啊！爷爷工作压力很大也很累，那我就偷偷懒，做做菜、逛逛街，吃好一点帮自己减压。」

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车保罗神状态明显有好转

车保罗近年移居内地生活并大展拳脚，参演了不少电影如：《封神榜：决战万仙阵》、《鬼同你住》与及综艺节目，人气不俗。不过今年年被车保罗突然暴瘦憔悴，又比以往曝光少了，结果不少人担心健状况，今次车保罗拍片到街市买餸，见到他买肉又买菜，而且相当识讲价，他笑称因与街市档主很熟，故不时买到平餸。小休过后，虽然车保罗身形一贯消瘦，但精神状态明显有好转，总算令人放下心头大石：「好有精气神啊。」、「大叔的状态真好。」、「保罗叔保重身体。」、「难得这么开心舒服。」

车保罗曾靠领取综援过活

车保罗在2003年因不满续约条件为年薪$2,000而决定劈炮离开，失去工作后，生活出现危机，要靠领取综援过活，更先后经历两段生离死别的打击，第一次是5岁外孙女因交通意外逝世，第二次是妈妈，幸好前无线企业传讯部宣传科副总监曾醒明出手助他过难关，在艰难的时间，幸好车保罗身边有菲律宾籍家佣Inday对自己不离不弃，一直在身边给予支持，两人渐渐由主仆发展为恋人并结婚，婚后育有儿子吴卓伟，结婚多年依然相当恩爱，车保罗感激太太陪伴自己走过「最惨的日子」，也坦言欠太太一个盛大婚礼。

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