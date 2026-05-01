关嘉敏参加《女神配对》后认揾多咗「车马费」 学肚皮舞夺两冠军：越跳越冇肚腩

关嘉敏(Carman)出席周年晚宴，刚完成广告拍摄工作前来的她，否认最近赚得多，只是赚多一点车马费，不过承认在内地有参与商演，自己亦未有放弃歌手梦，一直保持上台唱歌，又认为可以中港两地工作也不错，而参加节目《女神配对计划》后，令大湾区观众认识她：「多人认识咗！我都有人追求者，但都要了解下。（参加《女神配对计划》多咗追求者？）系呀！我个样生得恶，但自从节目多咗人认识我性格。」

关嘉敏八月再战有奖金比赛

她又指最近学肚皮舞，获老师建议她参加四月肚皮舞比赛，最后获得两个冠军奖项，不过没有奖金，八月并会参加另一比赛，今次赢出则会有奖金。她说：「跳肚皮舞越跳越冇咗个肚腩，其实我一直有减肥，亦报咗玩Hyrox，会同李君妍、一位KOL等一齐玩。」