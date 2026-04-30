小S回归主持脸现「新痣」引热议 经理人亲解背后原因

台湾艺人小S（徐熙娣）因挚爱的姐姐大S离世，停工一年多，最近正式复工回归主持《小姐不熙娣》。不过，近日有眼利网民发现她脸上多了两颗过去从未见的痣，瞬间成为网络焦点。

小S将错就错

网民纷纷议论，有人翻看旧片段对比后惊呼：「如果没看错应该是痣，以前看《小姐不熙娣》没印象有这两颗。」还有不少人指出「回归后才有的变化」，一时之间揣测四起，更有人打趣说可能是为了招好运。面对外界好奇，小S经理人终出面解画，透露这并非真正的痣：「只要长痘痘，她就会用眼线笔之类的点出来当痣。」原来是将瑕疵化为妆容特色，相当搞笑。

小S回归大受欢迎

事实上，小S这次回归大受欢迎，节目甫开播便登上MyVideo节目排行榜冠军，拍档派翠克接受访问时难掩喜悦，笑称：「请大家习惯，因为会很常都是第一名！」他感谢观众支持：「真的很谢谢大家喜欢《小姐不熙娣》，我跟S姐还有制作团队都非常努力。」派翠克更自揭与小S对节目要求极高，「几乎每次录完影，都还会讲电话1、2小时检讨内容」，从节奏、笑点到细节无一放过，「我们很在意每一个小地方，希望观众能感受到我们的用心。」