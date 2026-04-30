75岁谭咏麟「岁月不饶人」影片曝光 头顶尽湿显稀疏发量 网民点出一细节力撑：只似60＋

号称「年年25岁」的乐坛校长谭咏麟，今年已经75岁，但活力依然不减当年。他经常在社交平台上分享生活点滴，与粉丝打成一片，并积极参与明星足球队的活动，在内地多个城市巡回比赛，精力充沛。

谭咏麟面色红润气息佳

然而，岁月总会留下痕迹。近日，一段由网民分享的偶遇影片，揭示了谭校长运动后的最新状态。影片中，刚刚完成运动的谭咏麟身穿白色运动外套，虽然满头大汗，但脸色红润，气息极佳。在近距离镜头下，他脸上没有太多明显的皱纹，皮肤状态一流，完全不像七旬长者。

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谭咏麟真实发量曝光

不过，当镜头聚焦在他的头顶时，则呈现了另一番景象。由于运动后头发被汗水浸湿，原本蓬松的发型变得扁塌，令他真实的发量表露无遗。影片中清晰可见，他头顶的头发显得相当稀疏，甚至出现了不少「窿窿」，头皮清晰可见。

网民：谭咏麟比真实年龄细10年

影片曝光后，网民对谭校长的状态反应两极。有网民坦言「谭校长老去了」，认为稀疏的发量是岁月不饶人的证明。但更多粉丝力撑偶像，认为从他的红润气息和富弹性的皮肤，指出以他的年纪来说，保养得已经非常出色，其中一位网民留言表示：「8旬，看起来就60+」，大赞谭咏麟的真实状态比实际年龄起码年轻10年，依然充满巨星风采。

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