《全民造星VI》王伟俊范卓贤赞师兄姜涛坦承只读到中一：面对过去好犀利 做人对得住自己

P1X3L成员欧镇灏（Geroge）、《全民造星VI》冠军王伟俊（TELLER）及季军范卓贤（Jacky Fan）今日出席活动，三人均表示Michael Jackson的粉丝，Geroge笑言曾模仿对方做出45度前倾动作，Jacky Fan则谓歌单会有Michael Jackson的歌曲，并收藏了黑胶碟。TELLER指爸爸将Michael Jackson的黑胶碟传承了给他，亦曾经参加《全民造星VI》时，不经意跳出Michael Jackson的舞步。

欧镇灏参演《九龙城寨之终章》卖关子

提到有指George有份参演《九龙城寨之终章》饰演龙卷风的私生子「逆鳞」一角。George故弄玄虚表示将会拍新戏，未知是否跟风有关系。问到可有为新戏练习武打？他说：「大家都知电影《九龙城寨之围城》非常之成功，我有接受武打训练。」问到将会跟古天乐合作会否感到紧张？他笑言未知，不止期望跟古天乐合作，还有一班同剧演员，暂时未知跟哪位演员多对手戏，自己快将入剧组。问到他在戏中是否多被打人戏份？「未知。（你想打人戏多？）当然啦！做得『城寨』会想多动作元素喺入面。」

王伟俊橕Michael Jackson同姜涛

另外，提到姜涛昨晚出席「姜家人慈善生日会2026」自揭曾于访问中所说读到F.3，但坦承认其实只读到中一 。Jacky Fan说：「我唔系好清楚，如果咁嘅话，佢非常之犀利，面对自己所讲过嘅嘢。」TELLER表示坦承自己，对得住自己要开心。问到会否以姜涛为目标，做人做事坦承？他说：「Michael Jackson同姜涛都会，Why Not Both？」