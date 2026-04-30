李帝勋香港见面会前夕游主题乐园玩自转 网民投诉门票抽福利不公
更新时间：18:44 2026-04-30 HKT
发布时间：18:44 2026-04-30 HKT
发布时间：18:44 2026-04-30 HKT
大热韩剧《模范的士》男星李帝勋今晚在旺角麦花臣场馆举行出道20周年粉丝见面会，亦是他首度在港开见面会。
李帝勋见面会有Edan撑
跟李帝勋合作《模范的士3》的吕爵安（Edan），将会担任见面会嘉宾。李帝勋昨日抵港，之后被发现到了主题乐园游玩，有网民拍到他在乐园遇见《魔雪奇缘》雪人「小白」Olaf机械人一刻，片中李帝勋见到小白时十分兴奋，小白跟着工作人员做动作及转圈，李帝勋亦跟着做。此外，见面会主办方昨日发声明，指门票只在3间官方票务平台发售，网上其他平台流传的香港站门票、有折门票来历不明，呼吁大家务必小心谨慎。不过，有网民到主办方的社交网投诉指未售出的门票却抽中有合照机会，亦有指有人抽中多样福利，惹起不公之嫌。
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