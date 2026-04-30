Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

V@BTS「全球1,000名IG最具影响力网红」屈居亚军 得呢个人劲过美斯排第一

影视圈
更新时间：18:45 2026-04-30 HKT
发布时间：18:45 2026-04-30 HKT

韩国天团防弹少年团（BTS）成员V再次证明了他在全球社交媒体上的压倒性影响力，根据总部位于美国的社交媒体分析公司HypeAuditor公布的排名，V在「全球1,000名IG最具影响力人士」名单中排名第2，仅次葡萄牙球星C朗，并超越阿根廷球星美斯；第4及5位分别是《蜘蛛侠》系列女星Zendaya及歌手Selena Gomez。他在相同的评估下，在TikTok上排名更是第1。

V破健力士世界纪录

即使在服兵役期间，V的社交媒体影响力也在持续增长。当BTS成员于2021年12月6日推出个人IG帐户时，V在短短43分钟内达到100万粉丝，并在4小时52分钟内超过1,000万追踪人数，破了健力士世界纪录。今年1月13日，他成为首位在IG上粉丝超过7,000万的韩国男性名人，他的帖文平均有1,250万个赞。

V过咗美斯头

去年7月，在服完兵役后不久，V在IG上位列全球最具影响力人士第3位，仅次于足球明星C朗及美斯。随着BTS新专辑《ARIRANG》推出，V现在已经超越了他之前的纪录，上升至亚军位置。V于3月13日公开TikTok帐户，亦出现了爆炸性增长，他在短短19日内就超过了1,000万粉丝，创造了韩国男性名人中最快达千万的新纪录，他目前在该平台有1,246万粉丝。V在维基百科页面浏览量和Google搜寻量，都名列前茅，可见他正在加强自己作为世界级明星的地位。

埃尔帕索BTS周末

此外，BTS本月25日在佛罗里达州坦帕（Tampa）展开北美巡唱，下月2及3日在德州的艾尔帕索（El Paso）演出，艾尔帕索于27日通过了一项决议，向BTS颁发「Estimado Amigo奖」，并将下月2及3日指定为「埃尔帕索BTS周末」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
5小时前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
10小时前
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
饮食
7小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
2026-04-29 14:30 HKT
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
9小时前
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
时事热话
9小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
2026-04-29 18:30 HKT
7-Eleven快闪优惠！7-11便利店一连四日全单8折 指定分店购物满额即享折扣
7-Eleven快闪优惠！7-11便利店一连四日全单8折 指定分店购物满额即享
生活百科
6小时前
铜锣湾持刀匪闯银行 递纸条要求10万元事败 警掩至截获。资料图片
铜锣湾持刀匪闯银行 递纸条要求10万元事败 警掩至截获
突发
2小时前