V@BTS「全球1,000名IG最具影响力网红」屈居亚军 得呢个人劲过美斯排第一

韩国天团防弹少年团（BTS）成员V再次证明了他在全球社交媒体上的压倒性影响力，根据总部位于美国的社交媒体分析公司HypeAuditor公布的排名，V在「全球1,000名IG最具影响力人士」名单中排名第2，仅次葡萄牙球星C朗，并超越阿根廷球星美斯；第4及5位分别是《蜘蛛侠》系列女星Zendaya及歌手Selena Gomez。他在相同的评估下，在TikTok上排名更是第1。

V破健力士世界纪录

即使在服兵役期间，V的社交媒体影响力也在持续增长。当BTS成员于2021年12月6日推出个人IG帐户时，V在短短43分钟内达到100万粉丝，并在4小时52分钟内超过1,000万追踪人数，破了健力士世界纪录。今年1月13日，他成为首位在IG上粉丝超过7,000万的韩国男性名人，他的帖文平均有1,250万个赞。

V过咗美斯头

去年7月，在服完兵役后不久，V在IG上位列全球最具影响力人士第3位，仅次于足球明星C朗及美斯。随着BTS新专辑《ARIRANG》推出，V现在已经超越了他之前的纪录，上升至亚军位置。V于3月13日公开TikTok帐户，亦出现了爆炸性增长，他在短短19日内就超过了1,000万粉丝，创造了韩国男性名人中最快达千万的新纪录，他目前在该平台有1,246万粉丝。V在维基百科页面浏览量和Google搜寻量，都名列前茅，可见他正在加强自己作为世界级明星的地位。

埃尔帕索BTS周末

此外，BTS本月25日在佛罗里达州坦帕（Tampa）展开北美巡唱，下月2及3日在德州的艾尔帕索（El Paso）演出，艾尔帕索于27日通过了一项决议，向BTS颁发「Estimado Amigo奖」，并将下月2及3日指定为「埃尔帕索BTS周末」。