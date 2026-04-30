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陈庭欣被笑「渔翁撒网」识男仔 大方回应：多认识朋友无妨 否认心急揾另一半 关楚耀考获匹克球教练牌

影视圈
更新时间：17:15 2026-04-30 HKT
发布时间：17:15 2026-04-30 HKT

陈庭欣、关楚耀、甄泽权、何浩文一同到九龙湾出席活动，陈庭欣与关楚耀以运动打扮现身，关楚耀考获了匹克球教练牌，现在会指导学生，陈庭欣则会再考第二级，不过暂时未有打算教学生，只想多花时间打波，以健康为主，「不过我食得不健康，会食零食，不似关楚耀食的都是没有味道的东西，非常健康。」

关楚耀爆甄泽权未请过客

关楚耀笑言，也会食其他食物，如大家打球比赛后，也会互相请客食下午茶，不过甄泽权就未请过，因大家都不敢叫他一起打波，怕身为魔术师的他伤到手，加上他将在6月在红馆开魔术骚，陈庭欣笑言：「打伤他就不好了，我试过打到别人的眼。」

何浩文打5份工维持生计

谈到陈庭欣指关楚耀没介绍男生？他笑言球场的人她都认识，但接下来会开新分店，届时会有新面孔，著陈庭欣届时多到场走走。至于林盛斌介绍的对象，陈庭欣表示已见过一位，问想多见一些对象渔翁撒网？她笑言不心急找另一半，但多认识朋友也无妨，现在打波多了球友也更健康，笑言除了运动界外，也想甄泽权再介绍魔术界的朋友。至于何浩文最近转行做歌手，刚推出第二首歌，笑言要打5份工维持生计。

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