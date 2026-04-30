IT狗2.0丨李龙基变「Lung Kay」取代AK成代言人 自嘲「离谱」连网民都话：AI都写唔出嘅剧情

ViuTV剧集《IT狗2.0》继谭玉瑛惊喜现后，在昨晚（4月29日）播出的一集又再派蛋！PayPayEgg为了打入年轻人的市场，竟然找来原本由MIRROR成员AK担任「打C Egg」公仔代言人位置，换上由75岁李龙基化身成为「Lung Kay」顶上，剧中「Marcus」邱士缙表现得超级无奈，连李龙基亦忍不住说：「系离谱啲嘅！」

李龙基的出现秒速成为网上热话

李龙基的出现秒速成为网上热话，有人说：「你哋唔好咁过份好㖞！由『到此为止』玩到『信之卷』，仲要请埋『年青人嘅偶像』李龙基，你叫我哋点顶啊！」、「全集笑到我气都差啲抖唔到，而家先第三集咋大佬。」、「套剧已经痴咗线，就算尹光出场，我都唔会觉得有问题，已经冇嘢可以阻止到佢哋。」

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李龙基曾经有「御用皇帝」之称

曾经有「御用皇帝」之称的李龙基，近年因与王青霞（Chris）展开一段忘年恋，二人由热恋到分手，女方被揭发早已在内地结婚生子，一度成为全城热话。沉寂一时的李龙基今次惊喜现身，一如过往以粉红造型示人，一头白发的前额位置染有粉红色，听到PayPayEgg的职员狂叫「Lung Kay、Lung Kay」，李龙基一脸得戚示人，有网民笑言：「可唔可以邀请Lung Kay开FB live呀，我偶像终于出现了！」、「AK变Lung Kay咁都谂到。」、「呢次真系AI都写唔出呢啲剧情。」、「今集好fun 好癫呀，2位客串嘉宾AK , Loong K 都咁正。」

AK江𤒹生粉红泡泡BL情节令人爆笑

其实第三集还有一个彩蛋，惊喜客串的AK江𤒹生在西洋菜街元宇宙进行Busking表演时，突然情不自禁咁紧紧抱实「阿信」凌文龙大玩深情表白，AK江𤒹生的眼神入面全部都系满满爱意，甚至肉紧表示为对方度身写了《信之卷》呢首歌曲。这一幕充满粉红泡泡BL情节，令人联想到早前AK江𤒹生和陈毅燊Ansonbean在《我们不是什么》的同性关系，不少人笑言：「索完阿信仲要甜笑！好癫。」

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