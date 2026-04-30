姜涛27岁生日应援活动攻陷铜锣湾 姜糖体谅偶像压力大打玻璃︰佢剖白心情对我哋有正面作用

今日姜涛27岁生日，铜锣湾每到姜涛正日生日都会变身「姜涛湾」，大批姜糖齐集为他庆生，亦有一连串生日应援活动，除了后援会举办的「4.30姜涛生日电车免费乘车日」和商场展览之外，也有姜糖在街上派发应援物，并办市集售卖与姜涛有关特色物品，同时有生日应援餐厅，消费可获应援包。

姜糖一早到铜锣湾霸靓位

姜糖方小姐、CP和黄小姐今日一早到铜锣湾揾定靓位欣赏「姜涛号」出巡，今日天气晴朗，她们都表示不觉得挤迫和热，笑指已是第3年到铜锣湾为他庆生，CP更带爱犬Cookie到场；她们都有出席昨日的生日会，形容气氛相当好。对于姜涛提及学历问题和入行后开工时试过打玻璃，CP觉得不是大问题，认为姜涛感言是向姜糖表白，并不会担心，「佢都咁大个仔，佢咁大压力打玻璃都唔系一件奇事，而且佢讲得出嚟就代表经已过咗去，佢越来越识谂和叻仔！」方小姐认为人人都有情绪，认为他的剖白，对遇到挫折的姜糖有正面作用。她们又祝福姜涛生日快乐，日日开开心心，想做甚么就做甚么，最紧要身体健康，笑言好想看他挑战舞台剧，总之他做甚么都会支持。