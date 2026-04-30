姜涛27岁生日后援会续办「电车免费日」 林宝坚尼护航「姜涛号」 姜糖明言担心偶像情绪

今日（30日）是姜涛27岁生日，姜涛香港后援会（后援会）自5年前开始便于他生日正日举办「4.30姜涛生日电车免费乘车日」，今年也不例外，后援会今早于屈地街电车厂举行启动礼，逾50姜糖（粉丝暱称）出席活动，现场设有3个打卡位和轻食区，到场的姜糖亦获赠纪念品一份，两架「姜涛号」与一架挂上「姜涛生日快乐」横额和满满汽球的派对电车，先后由电车厂向「姜涛湾」（铜锣湾）出发，沿途有姜糖围观，亦有警察维持秩序，车上和沿途的姜糖不断高呼「姜涛，生日快乐」，又唱生日歌，甚至有开篷跑车经过时高举「姜」灯牌，当「姜涛号」驶到「姜涛湾」时，逾千粉丝站在马路两边高声欢呼，气氛非常热闹。

姜糖梁小姐︰爱姜涛

梁小姐专诚从三藩市回港，前日才落机，昨日出席完生日会，今日又到来电车活动，称去年开始，在姜涛生日前回港为他庆生，早前姜涛在香港的9场演唱会以及外地的巡唱亦有去支持。谈及姜涛昨日在生日会上的真情剖白，同时提到学历，和入行后开工时试过爆玻璃等情绪问题，梁小姐表示听完后十分感触，「想让他知道，我们点都会撑他！继续努力。（担心他的情绪？）会！相信他处理到，希望他继续行落去，我们永远支持他，所有姜糖都爱他。」谈到今次回港花费多少？她表示无计过，指人生苦短，想做就做。

男姜糖欣赏偶像敢于剖白

男姜糖数量也不少，黄先生喜欢了姜涛多年，笑指与朋友都很喜欢他，指男姜糖较意追星。他连续5年参与姜涛生日电车免费乘车日活动，昨日都有出席生日会，大赞气氛好，姜涛在台上的感言，十分正面，「用男士身份去想，如果在阿姜这个年纪，也会胡思乱想。他说出自己的感受，是个好开始，也是他开始变得成熟的时间。我完全没有担心他，他肯在一个公开场合去讲，是好好的起步，祝他开心健康。（觉得姜涛如何能走出情绪困局？）他性格是喜欢自己解决问题，要他自己消化，慢慢就好，我们会继续做现在的事去鼓励他。」