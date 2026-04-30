爱回家丨64岁欧瑞伟身手获激赞 神还原钟培生经典求婚场面 功架十足亲身吊威也兼舞双剑

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》昨晚（29日）播出的第2796集，「KC吴家聪」欧瑞伟扮演楚留香站在城墙上吊着威也飞下来一幕，神还原「百亿富三代」钟培生以《进击的巨人》场景打造求婚仪式，随即在网络上引爆热话，网民大嗌啜核之余，亦大赞64岁的欧瑞伟身手不凡、宝刀未老，连钟培生都有留言。

钟培生以「电影级规格」向庄雅婷求婚成功

钟培生今年3月在无预警情况下，宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功，钟培生今次生动用了不少人力、物力兼财力，以「电影级规格」将其浅水湾的大宅布置成动漫《进击的巨人》场景，拒用替身在30米高空跃下求婚，钟培生更亲自织一条红色颈巾送给未婚妻，搞到不少人惊叹：「有钱真系大Ｘ晒。」

相关阅读：钟培生庄雅婷爆婚讯丨亲织红颈巾冧掂庄雅婷 《进击的巨人》式求婚成热话 网民反应两极：有钱真系大X晒

欧瑞伟宝刀未老在城墙上多次跳下来

在昨晚播出的一集，讲述「KC吴家聪」欧瑞伟饰为了帮「大龙生」罗乐林饰氹「二太」苏恩磁开心，竟想出扮楚留香，事前还热心地帮「大龙生」罗乐林试古装服兼站在城墙上试走位。其后「KC吴家聪」欧瑞伟按照导演吩咐，在城墙上多次跳下来、期间更使出「前空翻」，身手敏捷，动作流畅，且跳毕后脸不红气不喘，宝刀未老。除了「型爆跳跃」，「KC吴家聪」欧瑞伟还要应付吊威也、舞双剑、及「天外飞仙」式打斗场口，尽显龙虎武师功架及身价，当「KC吴家聪」欧瑞伟成功击退敌人后，向下属「汤令上」邵初下跪并从口袋中拿出手表、深情地看着汤令上兼为她戴上时，画面够晒爱意之余，邵初的红颈巾亦成为亮点，获广大网民笑言「神还原」，相当爆笑。

欧瑞伟有型有款获大量网民留言激赞

欧瑞伟的楚留香造型有型有款，难怪获大量网民留言激赞：「好劲亲身上阵」、「KC坚型」、「KC真心超正，身手敏捷劲有型。」、「sldpk，TVB有冇同钟培生买版权架？连条红色颈巾都跟足。」、「KC印象中系做武指出身，梗系型好多啦！」、「连记错右手，应该系左手，都跟到咁足。」、「睇到呢到先知原来系向人地致敬。」、「咁讲KC系武指出身，有keep fit点都型唔少人，我记得有集著西装打空翻个动作劲靓。」、「大家知唔知kc几岁….系64岁…..。」还有人赞比钟培生还要有型，结果钟培生亦亲自回复：「多谢大家嘅祝福。」

相关阅读：爱回家丨熊树根、食屎陈师奶世纪一吻初恋味浓 细节惹网民不满：老人家唔可以谈情？

钟培生《进击的巨人》式求婚成热话：