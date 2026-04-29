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「岚」队长大野智被爆密会夏目铃 10年前被事务所拆散被逼签切结书

影视圈
更新时间：23:45 2026-04-29 HKT
发布时间：23:45 2026-04-29 HKT

日本国民天团「岚」（Arashi）队长大野智退隐多年后，年初为了「岚」的最后巡回演唱会而重出江湖，并再度成为传媒焦点。最近他更被拍到与10年前惨被事务所拆散的旧爱夏目铃深夜密会。

大野智被爆与旧爱重逢

据知昨日（28日）《周刊文春》预告今日（29日）会大爆「岚」成员的「禁忌之恋」，有网民指《文春》没有用上「不伦」等字眼，估计被爆料者应该不会是樱井翔、相叶雅纪和二宫和也等已婚成员，于是未婚的大野智和松本润就成为「热门人选」，其中松本润更因为曾与AV女优葵司爆绯闻，而遭猜疑他又搞上甚么「禁忌之恋」。结果今日谜底揭晓，原来所谓「禁忌之恋」就是指大野智与当年被禁止交往的对象夏目铃！

夏目曾与大野断绝来往

话说在2015年9月，大野被拍到与比他小10岁的女演员夏目铃双双去享受岩盘浴，之后就一起乘车回大野智住所，形同半同居状态。报道一出，粉丝们为之震怒。大野所属的Johnny's事务所（现已改名为STARTO）施压，他被逼在演唱会向歌迷道歉并公开切割女友；而夏目亦被逼签下「切结书」，与大野断绝来往，之后更退出娱乐圈。
据《文春》报道，大野为筹备巡演于今年2月从冲绳返回东京，期间意外与夏目重逢，之后他就频频光顾夏目经营之料理店。大野更于3月15日完成了「岚」巡演的札幌站演出后，翌日赶回东京并包场为夏目庆生，庆生过后又带她回其住所，夏目逗留了2小时后才独自离去。及后她面对记者采访时，澄清二人非恋爱关系，声称只是朋友聚会。大野所属事务所STARTO娱乐则未有就二人关系作回应。

夏目独自抚养孩子

其实二人分手后，夏目曾结婚生子，但目前已离婚，并独自抚养孩子。至于大野之后亦曾与单亲妈妈女友A子交往，更一度想在「岚」停止活动后与她结婚，但二人已于2019年分手。然后在2021年，他又被拍到拖着新女友游京都，但未知如今是否已分手。只知目前大野与夏目是「男未婚、女单亲」，而且大野在完成巡演后就会正式引退，网民们都十分支持他们再续前缘；更有粉丝指责《文春》不应打扰大野智的私生活，又有人指他们用上「禁忌之恋」这字眼来吸引读者的手法卑劣、形同诈骗。

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