陈炜《正义女神》夺视后呼声高：希望攞到 自嘲「白纸」感激郑则士启蒙丨独家

TVB剧集《正义女神》即将迎来大结局，入行30年的陈炜凭剧中饰演大律师「高淑桦」，其「教材级」眼神戏与「大义灭亲」内心戏，获封视后大热，她坦言希望有机会夺奖。回望过去，她自嘲初出道是一张「白纸」，幸得Kent哥（郑则仕）启蒙，演技从此开窍。除了恩师，她更分享老公曾在她休克时送药送粥的窝心事。从白纸到封神，陈炜的30年，戏内戏外同样动人。文：安安 摄：林宾尼

陈炜赞刘倬昕好聪明

陈炜在《正义女神》饰演大律师「高淑桦」，剧中有多场法庭戏兼专业对白，她表示因牵涉不同案件，花了许多前期功夫准备，除了跟佘诗曼有对手戏，包括「口战」、「互啤」等场面外，今次拍摄最主要是有好多年轻演员，她笑言：「一定要做好，唔可以衰俾新演员睇，要做一个榜样。」剧中她与囝囝高成彬（刘倬昕饰）成焦点，当中亲手送他入狱，那场法庭崩溃戏，被指是「封神」之作，她大赞刘倬昕演得非常好，亦透露几年前已认识对方，「佢之前喺娱乐新闻台做访问有见过，亦见佢成日做军装警员行嚟行去，而今次佢饰演好重要嘅角色，重要程度系如果唔系佢，根本唔会有呢套剧，佳导(钟澍佳)选角亦好有眼光，倬昕亦摆咗好多心机，本身佢已经系一个好叻嘅人，又系运动员又修读犯罪生心理学，而佢最似『高成彬』就系好 smart，演绎上佢亦有好多嘅谂法。」

陈炜感谢Kent哥「身教」

入行30年，陈炜在2018年凭《宫心计2深宫计》夺得「最受欢迎女角色」，却跟「最佳女主角」多次擦身而过，而《正义女神》播出后，网民纷纷希望她今次能够夺得「视后」，问到恨不恨攞奖？她说：「我觉得有呢个游戏就应该要参与，每一次嘅作品都希望尽力做好，遇到适合自己嘅剧本，我更加开心，信心都大增，而我都好钟意《正》嘅剧本，希望有机会（得奖）。」从亚视到TVB，陈炜浸淫已久的成熟演技已得大众肯定，不过她说初时由选美到演员，是一张「白纸」，一窍不通，幸好不同前辈的教导，令她得益不少，当中最印象深刻的前辈是Kent哥（郑则仕），「同佢合作咗3套戏，由亚视年代到𠵱家，对上一次系《火线下的江湖大佬》，喺佢身上学到好多，加上佢好肯身教，佢会特登做俾你睇，令我成长好多，𠵱家我每部戏出街，佢都会睇完之后俾好多唔同嘅意见，系一位良师益友。」

陈炜冧爆指老公是最强粉丝

谈及感情生活，陈炜于2022年与医生陈国强结婚，婚后依然甜蜜。她坦言当年老公是以诚意打动她，她回忆道：「有一次拍戏时突然休克，成身冇晒力。当时身边冇乜医生朋友，我就打俾陈医生问我嘅状况，然后佢放lunch时，特登攞药同买粥送嚟俾我。𠮶一刻真系好打动，自己单身咗好多年，突然有人咁样关心，系好心动。」她更笑言，老公是自己最大的粉丝，所有作品都会追看支持。