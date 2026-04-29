姜涛27岁牛一丨生日会剖白第八年心声：质疑自己是否值得撑 勉励粉丝脆弱时勿放弃 盼在启德主场馆开骚报答

「姜家人慈善生日会2026」今晚于启德体艺馆举行，入场的「姜糖」都有立体生日卡和生日应援手幅，大会在正式开场前安排全场「姜糖」玩游戏热身，被大会镜头捕捉到的「姜糖」要对镜头摆甫士影相，大家玩得投入。开骚前热身环节不断，「小姜姜」和「小涛涛」出场同全场大玩人浪，之后全场大合唱姜涛歌曲《好得太过分》。

姜涛登场抛寿桃落台

当生日会正式开场，舞者出场跳舞揭序幕，随后寿星姜涛登场，他首先抛寿桃落台，吸引一班「姜糖」上前抢，当中有签名寿桃，姜涛提醒「姜糖」小心不要争，更特意走落台照顾坐在两边台侧山顶位置的人，司仪见群情汹涌也提醒大家要小心。

姜涛变装哈利波特

姜涛同大家玩游戏，行猫步摆甫士，由学生造型即场变装哈利波特，他手拿魔杖自爆屋企都有一支笑言早知带私伙来，然后再变身火影忍者，他拿飞镖让大家影相，笑言不能掉出去否则死得。

「姜糖」大合唱生日歌

当玩完台上台下隔空合唱合照游戏，姜涛又同全场玩「姜ADMIN话」，全场「姜糖」都非常听话跟姜涛指示做不同动作。「小姜姜」和「小涛涛」推巨型生日蛋糕上台，全场大合唱生日歌祝福姜涛。姜涛切生日蛋糕时司仪问他有甚么想讲？他说要想想，切完蛋糕说又老一岁。司仪关心「小姜姜」和「小涛涛」会累叫二人入去休息，姜涛自爆以前都着过这些衫，之后背向台下「姜糖」影全场大合照。

姜涛感性发言

姜涛感触说今年第8年，见到一众「姜糖」为他搞展览，会质疑自己是否值得撑？「姜糖」随即大叫值得。姜涛自觉做得不好，每次出场见到很多粉丝都惊喜，但内心却自卑，会想要做什么令自己更抵撑。他更鼓励大家脆弱时遇到任何事都勿放弃，坦言自己都想放弃但有大家给正能量，每次生日为他叉电，不愉快时见到大家就叉一次电，令他会努力对得住大家。最后他在唱《追爱狂想》时落台握手，吸引众多「姜糖」涌上，他笑言大会不知他会落台，叫大家要乖，期间即兴跳舞。台上播放启德主场馆幕墙的姜涛生日祝福，姜涛表示想争取在这里开骚，全场高呼，又砌出生日祝福灯海「K❤️T 430」为姜涛送上惊喜。

