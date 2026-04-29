Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

学霸港姐梁嘉莹港大硕士毕业 减肥30磅参选是非不断 传嘲讽落选港姐吴芷靖可买「后冠」

影视圈
更新时间：20:30 2026-04-29 HKT
发布时间：20:30 2026-04-29 HKT

24岁的2024年港姐亚军梁嘉莹（Emily），近日她在社交平台上分享喜讯，宣布正式从香港大学经济及工商管理学院的市场学硕士课程毕业，之后准备返广州与妈妈庆祝生日，又到免税店买威士忌送给妈妈做生日礼物。梁嘉莹在帖文中写道：「港大商学院毕业Plog，离港前充实的一天」，记录了这个人生重要时刻。自参选以来，梁嘉莹不仅学霸背景一直为人津津乐道，而她当选后更马上涌现是非，跟四强止步的吴芷靖闹不和，更有截图流出。

传梁嘉莹揶揄落选港姐吴芷靖

梁嘉莹当选2024年港姐亚军后，网上流出一段疑似她与四强佳丽吴芷靖的讯息对话截图。截图中，疑似梁嘉莹的帐号向吴芷靖表示「你等下一年，你家境好」，并言自己「现在红了，多了很多是非」。此番言论被外界解读为带有炫耀及嘲讽意味，引发网民热议。事后，梁嘉莹在接受访问时坚决否认曾发表相关言论，试图平息风波。然而，吴芷靖被传媒当面问及该对话截图的真伪，她竟点头承认，并补充指二人「不算很熟」。吴芷靖的这一举动，无疑是间接揭穿了梁嘉莹在说谎，令事件再度发酵。

相关阅读：23岁最上镜港姐亚军曾暴肥达154磅 为人生重大时刻决心甩肉3X磅变索女

梁嘉莹自爆惊人减肥血泪史

梁嘉莹在参选时体重仅为121磅，体态完美。但原来，风光背后，她也曾是个「小肥妹」。梁嘉莹早前在社交平台大方分享自己的减肥血泪史，透露体重最高峰时曾达到154磅。她在影片中剖白，自己曾经是个不折不扣的「吃货」，认为「美食是第一，但把健康和外形摆在最后」。她形容自己「每日睁开眼就喺度谂紧去食咩，瞓觉前都会谂各种美食」，即使有健身习惯，但从不节制饮食，笑言「练一次就要用三餐弥补返畀自己」。直到大学毕业典礼及决定报名参选港姐，这两个人生中的重要时刻，才让她下定决心彻底改变，为塑造更完美的自己而努力。

梁嘉莹港大市场学硕士毕业

梁嘉莹在加拿大温哥华长大，本科毕业于美国纽约帕森斯设计学院。在学期间，她已展现出非凡的设计天赋，曾代表学校参加的封面设计比赛，并勇夺冠军。充满爱心的她，更曾远赴美国及广州，为不同品牌担任义务设计师。如今梁嘉莹在港大经济及工商管理学院的市场学硕士毕业，被网民封为「学霸港姐」，未来可期。

相关阅读：港姐亚军胞姐短裤装晒逆天颜值 尽骚S曲线笔直筷子腿 星味直逼妹妹好抢镜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
6小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
7小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
6小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
11小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
4小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
5小时前
关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐
关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐
影视圈
7小时前
连锁中菜馆「港味」激抵优惠！$6.8叹点心/$35香妃鸡 1地区店限定
连锁中菜馆「港味」激抵优惠！$6.8叹点心/$35香妃鸡 1地区店限定
饮食
6小时前
坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期
生活百科
5小时前
逸华律师行涉嫌涉及「碰瓷党」事件，并在调查中发现初步证据显示可能存在不诚实行为及／或违反《律师帐目规则》。
林逸华律师行卷「碰瓷党」指控 律师会：有理由怀疑涉不诚实行为 委任律师事务所介入
社会
6小时前