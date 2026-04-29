学霸港姐梁嘉莹港大硕士毕业 减肥30磅参选是非不断 传嘲讽落选港姐吴芷靖可买「后冠」

24岁的2024年港姐亚军梁嘉莹（Emily），近日她在社交平台上分享喜讯，宣布正式从香港大学经济及工商管理学院的市场学硕士课程毕业，之后准备返广州与妈妈庆祝生日，又到免税店买威士忌送给妈妈做生日礼物。梁嘉莹在帖文中写道：「港大商学院毕业Plog，离港前充实的一天」，记录了这个人生重要时刻。自参选以来，梁嘉莹不仅学霸背景一直为人津津乐道，而她当选后更马上涌现是非，跟四强止步的吴芷靖闹不和，更有截图流出。

传梁嘉莹揶揄落选港姐吴芷靖

梁嘉莹当选2024年港姐亚军后，网上流出一段疑似她与四强佳丽吴芷靖的讯息对话截图。截图中，疑似梁嘉莹的帐号向吴芷靖表示「你等下一年，你家境好」，并言自己「现在红了，多了很多是非」。此番言论被外界解读为带有炫耀及嘲讽意味，引发网民热议。事后，梁嘉莹在接受访问时坚决否认曾发表相关言论，试图平息风波。然而，吴芷靖被传媒当面问及该对话截图的真伪，她竟点头承认，并补充指二人「不算很熟」。吴芷靖的这一举动，无疑是间接揭穿了梁嘉莹在说谎，令事件再度发酵。

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梁嘉莹自爆惊人减肥血泪史

梁嘉莹在参选时体重仅为121磅，体态完美。但原来，风光背后，她也曾是个「小肥妹」。梁嘉莹早前在社交平台大方分享自己的减肥血泪史，透露体重最高峰时曾达到154磅。她在影片中剖白，自己曾经是个不折不扣的「吃货」，认为「美食是第一，但把健康和外形摆在最后」。她形容自己「每日睁开眼就喺度谂紧去食咩，瞓觉前都会谂各种美食」，即使有健身习惯，但从不节制饮食，笑言「练一次就要用三餐弥补返畀自己」。直到大学毕业典礼及决定报名参选港姐，这两个人生中的重要时刻，才让她下定决心彻底改变，为塑造更完美的自己而努力。

梁嘉莹港大市场学硕士毕业

梁嘉莹在加拿大温哥华长大，本科毕业于美国纽约帕森斯设计学院。在学期间，她已展现出非凡的设计天赋，曾代表学校参加的封面设计比赛，并勇夺冠军。充满爱心的她，更曾远赴美国及广州，为不同品牌担任义务设计师。如今梁嘉莹在港大经济及工商管理学院的市场学硕士毕业，被网民封为「学霸港姐」，未来可期。

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