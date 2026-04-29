姜涛27岁牛一丨后援会办慈善生日会「姜糖」风雨不改支持 老虎机袋鼠花篮创意大爆发 场外8米巨型吹气蛋糕好架势

4月30日是姜涛的27岁生日，「姜涛香港后援会」为偶像举行一连串庆祝活动，今日于体艺馆举行「姜家人慈善生日会」，下午四时已经不少「姜糖」在场馆外齐集，虽然不时下雨，但仍不减「姜糖」的热情。

场外8米巨型吹气蛋糕好架势。

「姜糖」自制纸制蛋糕

场馆一带可见不少姜涛海报出现，大电视更播放姜涛的照片。馆内更设有打卡位，还有多个特式花篮，最特别是气球制成的「老虎机」和袋鼠，更有「姜糖」特意自制纸制蛋糕带到现场，并表示用了一晚时间制造，不是用了很多时间。而主场馆外，更设有高达8米的大型吹气生日蛋糕，至于零售馆则设有应援餐厅，并提供售卖「姜涛餐」，随餐送上一张姜涛海报及纸扇。此外，期间限定「Pop up Store」售卖姜涛周边产品。

航拍大合照受天雨影响延后

姜家人慈善生日会场外的8米高吹气生日蛋糕由于受天气影响，一度暂停开放。又因雨势持续及雷暴警告，大会于傍晚决定延后「航拍大合照环节」至晚上9:30举行，并提醒粉丝注意安全。